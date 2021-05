Populer Internasional: Tiongkok Sebut Asal-usul Covid-19 Dipolitisasi AS

1.Tiongkok Minta AS Jangan Mempolitisasi Asal-Usul Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Malaysia Berhasil Evakuasi LRT yang Bertabrakan

Halaman Selanjutnya

Menteri Transportasi…

Beijing: Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat (AS) mengatakan mempolitisasi asal-usul virus korona (covid-19). Ini dinilai akan menghambat penyelidikan lebih lanjut dan merusak upaya global untuk mengekang pandemi.Hal ini disampaikan usai Presiden AS Joe Biden memerintahkan peninjauan intelijen mengenai asal mula virus tersebut. Kabar itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.Kemudian kabar lain yang juga menjadi berita terpopuler termasuk Malaysia berhasil evakuasi LRT yang tabrakan dan Menlu AS yang bertemu Raja Yordania untuk membahas gencatan senjata Israel-Hamas. Berikut berita terpopuler Internasional selengkapnya.Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat (AS) mengatakan mempolitisasi asal-usul virus korona covid-19 ) akan menghambat penyelidikan lebih lanjut dan merusak upaya global untuk mengekang pandemi. Hal ini disampaikan usai Presiden AS Joe Biden memerintahkan peninjauan intelijen mengenai asal mula virus tersebut."Beberapa kekuatan telah terpaku pada manipulasi politik dan menyalahkan," kata Kedubes Tiongkok di AS dalam pernyataan di situs mereka, dilansir dari AFP, Kamis, 27 Mei 2021.Ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersiap untuk memulai studi fase kedua tentang asal-usul covid-19, Tiongkok berada di bawah tekanan untuk memberi para penyelidik lebih banyak akses.Apa alasan Tiongkok keluarkan tuduhan ke AS? Selanjutnya di sini Kereta yang terlibat tabrakan di bawah tanah di sepanjang Light Rail Transit (LRT) Kelana Jaya, Malaysia telah berhasil dievakuasi. Dengan ini, jadwal operasi kereta metro Malaysia diperkirakan akan segera pulih.