Tiongkok Kecam AS yang Terburu-buru Tarik Pasukan dari Afghanistan

Beijing: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada Menlu Amerika Serikat Antony Blinken bahwa penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang terlalu terburu-buru memiliki "dampak negatif yang serius." Namun ia berjanji untuk tetap bekerja sama dengan AS untuk mendorong stabilitas di Afghanistan.Ribuan warga Afghanistan beramai-ramai hendak meninggalkan Afghanistan dengan menyerbu bandara internasional di Kabul. Eksodus massa ini terjadi satu hari usai kelompok militan Taliban menguasai Afghanistan.Presiden AS Joe Biden menyalahkan jatuhnya Afghanistan kepada pemerintah lokal yang disebutnya sudah tidak mau lagi berjuang melawan Taliban.Baca: Biden Tuduh Afghanistan Tak Mau Lagi Berjuang Melawan Taliban Mengenai komentar Tiongkok, Kemenlu AS mengatakan bahwa Blinken telah berbicara dengan Wang mengenai "situasi keamanan dan upaya bersama dalam memulangkan warga AS dan Tiongkok secara aman."Kemenlu AS juga menyebut bahwa Blinken sudah berbicara dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov seputar perkembangan situasi di Afghanistan Menurut laporan media nasional Tiongkok, dilansir dari The Straits Times, Selasa, 17 Agustus 2021, Wang mengatakan kepada Blinken bahwa skema asing tidak dapat diterapkan begitu saja ke sebuah negara yang memiliki budaya dan kondisi historis yang berbeda."Menggunakan kekuatan dan cara-cara militer untuk menyelesaikan masalah justru hanya akan menambah masalah. Perlu ada pelajaran serius yang dipetik dari masalah ini," sebut Wang dalam laporan media CCTV.Kepada AS, Wang mengatakan bahwa Beijing siap berkomunikasi dengan Tiongkok untuk mencegah terjadinya perang sipil baru di Afghanistan, yang mungkin saja terjadi dengan absennya pasukan asing di negara tersebut.(WIL)