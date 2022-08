Media Tiongkok: Latihan Militer Korsel-AS Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) merupakan strategi Negeri Paman Sam yang bertujuan memantau Beijing. Latihan militer itu dikenal sebagai Ulchi Freedom Shield (UFS)."Ini adalah strategi AS yang bertujuan untuk menjaga Tiongkok tetap terkendali, yang akan meningkatkan ketegangan di kawasan Asia-Pasifik," lapor The Global Times, dikutip oleh Donga Ilbo, Selasa, 23 Agustus 2022.Media itu menambahkan, menjelang latihan militer tersebut, Tiongkok memperluas latihan militernya di dekat Selat Taiwan hingga mencakup Semenanjung Shandong dan Teluk Bohai yang secara geografis dekat dengan semenanjung Korea.Sepertinya hubungan AS-Tiongkok menjadi lebih konfrontatif. Latihan ini tidak hanya dikritik Korea Utara tetapi juga Tiongkok.The Global Times melaporkan pada Senin kemarin, bahwa tujuan UFS adalah untuk melenturkan otot Washington di kawasan Asia-Pasifik. "Latihan ini juga bertujuan untuk menunjukkan kehadiran militernya di kawasan itu dan untuk menghalangi Tiongkok," sambung mereka.Menurut Global Times, hubungan antara AS dan Tiongkok mencapai titik terendah baru setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan provokatif ke Taiwan. Mereka menilai, latihan militer ini akan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, yang selalu dianggap sebagai 'tong bubuk' di kawasan Asia-Pasifik."Latihan ini hanya akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas Asia Timur Laut dan bahkan seluruh Asia," ujar dia.Surat kabar itu menambahkan bahwa selama latihan, AS kemungkinan akan mengerahkan lebih banyak senjata strategis, seperti kapal induk dan pembom strategis. Oleh karenanya, Tiongkok perlu mewaspadai hal ini."Jika kekacauan pecah di Semenanjung Korea, itu juga akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Tiongkok. Kita tidak akan tinggal diam," ucap Song Zhongping, seorang ahli militer Tiongkok kepada Global Times."Latihan tersebut pasti akan menarik perhatian Jepang, dan saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Jepang dapat terlibat dalam militer ROK-AS latihan di masa depan. AS sedang berupaya membangun aliansi militer trilateral," pungkasnya.