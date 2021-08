Hindari Taliban, Pesepakbola Afghanistan Jatuh Hingga Tewas dari Pesawat AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Seorang pesepakbola Afghanistan yang bermain untuk tim nasional tewas setelah mencoba berpegangan pada pesawat Amerika Serikat (AS) yang mengangkut warga keluar dari Kabul yang dikuasai Taliban . Hal ini dipastikan oleh federasi olahraga Afghanistan Kamis 19 Agustus 2021.Direktorat Jenderal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Afghanistan, lembaga pemerintah yang bekerja dengan kelompok olahraga, mengkonfirmasi kematian Zaki Anwari dalam kekacauan yang meletus di bandara di ibu kota minggu ini.Baca: Taliban Deklarasikan Nama Baru Negara Emirat Islam Afghanistan "Anwari, seperti ribuan pemuda Afghanistan, ingin meninggalkan negara itu tetapi jatuh dari pesawat AS dan meninggal," kata keterangan lembaga itu dalam sebuah pernyataan yang diposting di Facebook, seperti dikutip AFP, Jumat 20 Agustus 2021.Ribuan warga Afghanistan berbondong-bondong ke bandara minggu ini dalam upaya untuk melarikan diri dari negara itu. Mereka panik menyusul serangan kilat Taliban yang berakhir dengan mereka mengambil alih kekuasaan ketika Presiden Ashraf Ghani melarikan diri.Dalam sebuah video mengerikan dari bandara pada Senin, ratusan orang terlihat berlari di samping pesawat Angkatan Udara AS saat pesawat itu melaju kencang di landasan pacu. Beberapa pria mati-matian berpegangan di samping badan pesawat.Klip lebih lanjut di media sosial muncul untuk menunjukkan dua orang jatuh ke kematian mereka dari pesawat C-17 setelah lepas landas.Tidak hanya itu militer AS mengonfirmasi, potongan jasad manusia kemudian ditemukan di sumbu roda. Mereka menambahkan bahwa sedang menyelidiki kematian yang dilaporkan terkait dengan C-17."Sebelum awak udara bisa menurunkan kargo, pesawat itu dikepung oleh ratusan warga sipil Afghanistan," ucap Juru Bicara Angkatan Udara AS Ann Stefanek."Menghadapi situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di sekitar pesawat, kru C-17 memutuskan untuk meninggalkan lapangan terbang secepat mungkin,” imbuh StefanekPresiden AS Joe Biden telah mendapat tekanan di dalam dan luar negeri untuk menjelaskan bagaimana pemerintahannya tampaknya tidak siap untuk serangan cepat Taliban. Selain juga menjelaskan cara pasukan AS mundur dari Afghanistan.Kenangan akan rezim brutal Taliban pada 1990-an -,yang melarang musik dan televisi, orang dirajam sampai mati dan wanita dikurung di rumah mereka,- telah menyebabkan kepanikan tentang apa yang ada di depan. Kondisi tersebut mendorong banyak warga Afghanistan untuk mencoba melarikan diri.(JMS)