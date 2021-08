Bendera AS di Kedubes Kabul Diturunkan, Hampir Semua Staf Dievakuasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Bendera Amerika Serikat di Kedutaan Besar di Kabul, Afghanistan , diturunkan dan "hampir semua" staf telah dievakuasi ke bandara. Pernyataan disampaikan Kementerian Luar Negeri AS di saat kelompok militan Taliban mulai memasuki Kabul.Kemenlu AS bersama Pentagon mengaku telah menyelesaikan serangkaian langkah untuk memastikan keamanan di Bandara Internasional Hamid Karzai. Nantinya, diplomat AS dan staf lokal Afghanistan yang selama ini membantu Washington akan meninggalkan Afghanistan dari bandara tersebut."Dalam 48 jam ke depan, kami akan meningkatkan jumlah personel keamanan kami hingga ke kisaran 6.000," ujar pernyataan gabungan Kemenlu AS dan Pentagon, dilansir dari laman Al Arabiya, Senin, 16 Agustus 2021.Kedua kementerian menegaskan bahwa evakuasi melibatkan ribuan warga AS, staf lokal beserta keluarga mereka, dan kelompok-kelompok rentan lain yang dikhawatirkan menjadi target kekerasan Taliban Sekitar 4.200 orang masih berada di Kedubes AS di Kabul hingga Kamis kemarin, di saat Taliban mulai merebut satu per satu kota di dekat ibu kota Afghanistan. Hari Minggu kemarin, Taliban akhirnya mulai memasuki Kabul.Masuknya Taliban memicu kepergian Presiden Ashraf Ghani dari Afghanistan. Ia mengaku pergi demi menghindari pertumpahan darah.Dalam sebuah pernyataan via Facebook, Ghani mengakui kemenangan Taliban dan mengatakan bahwa kelompok militan tersebut kini bertanggung jawab atas nasib masyarakat Afghanistan.Baca: Presiden Afghanistan Mengakui Taliban sebagai Pemenang (WIL)