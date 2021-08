AS Kerahkan Pasukan untuk Bantu Penarikan Staf Kedutaan di Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Pasukan Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan dan lokasi lain di Komando Pusat AS untuk memastikan keamanan personel kedutaan. Mereka akan dikerahkan untuk memfasilitasi keberangkatan warga Afghanistan di bawah program visa imigran khusus.Sebelumnya Presiden Joe Biden memerintahkan pengurangan staf di Kedutaan AS di Kabul. Personel akan dikerahkan untuk memastikan keselamatan mereka.Baca: Pemerintah Afghanistan Disebut Tawarkan Bagi Kekuasaan dengan Taliban "Kami percaya bahwa ini adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan mengingat situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di dalam dan sekitar Kabul," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat 13 Agustus 2021. Taliban telah makin menancapkan kekuatan di seluruh negara,” ujar Kirby.Pergerakan pertama terdiri dari tiga batalyon infanteri -,dua Korps Marinir, satu Angkatan Darat AS,- ke Bandara Internasional Hamid Karzai. “Pengerahan Ini akan terjadi dalam tiga hari ke depan,” kata Kirby.“Gerakan selanjutnya akan terdiri dari elemen pendukung gabungan Angkatan Darat/Angkatan Udara AS sekitar 1.000 personel untuk memfasilitasi pemrosesan pemohon SIV (visa imigran khusus),” imbuhnya.Personel ini akan tiba di Qatar dalam beberapa hari ke depan. Beberapa mungkin dikerahkan ke Afghanistan atau ke daerah lain di mana orang Afghanistan akan diproses.Gerakan ketiga adalah mengerahkan satu tim tempur brigade infanteri dari Fort Bragg, Carolina Utara, ke Kuwait. Mereka akan menjadi pasukan reaksi cepat untuk keamanan di Kabul jika diperlukan."Kami mengantisipasi pasukan itu akan mencapai Kuwait sekitar minggu depan," tambah Kirby.Secara keseluruhan, ini melibatkan sekitar 8.000 anggota militer AS. Seperti dalam semua kasus, anggota anggota memiliki hak untuk membela diri jika diserang. Pasukan akan berada di bawah komando Laksamana Muda Pete Vasely, yang selama ini menjadi komandan Pasukan AS Afghanistan terutama di Kabul.Kirby mengatakan para pejabat mengantisipasi peningkatan kebutuhan angkutan udara AS dan, "dan menteri pertahanan telah melakukan percakapan dengan ketua dan Komando Transportasi tentang kebutuhan potensial ini sehingga kami sepenuhnya berharap bahwa akan ada tambahan angkutan udara militer yang diperlukan."Lebih lanjut Kirby mengatakan idenya masih untuk menyelesaikan penarikan di Afghanistan pada akhir bulan.(FJR)