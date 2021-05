Australia akan Tutup Kedutaan Besar di Kabul Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Australia akan menutup kedutaan besarnya di Afghanistan pekan ini, ucap Perdana Menteri Scott Morrison pada Selasa, 25 Mei 2021. PM Morrison menggarisbawahi bahwa penutupan ini dilakukan atas dasar "semakin meningkatnya ketidakpastian mengenai situasi keamanan" di tengah penarikan pasukan asing dari Afghanistan.Jika sesuai jadwal, kedubes Australia di Kabul akan ditutup pada 28 Mei mendatang."Penutupan akan dilakukan terkait penarikan militer internasional dari Afghanistan," ucap PM Morrison, dilansir dari laman Al Arabiya.Amerika Serikat sedang memulai proses penarikan pasukan dari Afghanistan. Presiden AS Joe Biden menargetkan semua pasukan AS di Afghanistan sudah ditarik pulang pada 11 September mendatang.Penarikan pasukan ini merupakan bagian dari perjanjian damai yang disepakati AS dengan kelompok militan Taliban.Sejumlah pihak khawatir aksi kekerasan di Afghanistan akan semakin meningkat setelah pasukan AS dan sejumlah mitra internasionalnya pergi dari negara tersebut. Pasukan keamanan Afghanistan dinilai masih terlalu lemah dalam menghadapi beragam ancaman meski sudah menjalani pembangunan kapasitas bersama pasukan asing selama dua dekade.Baca: Afghanistan dan Taliban Kembali Bertempur usai Gencatan Senjata PM Morrison menekankan bahwa penutupan kedubes Australia di Afghanistan ini bersifat sementara dan situasional."Harapan Australia adalah langkah ini hanya sementara, sehingga kami dapat melanjutkan kehadiran kami di Kabul jika situasinya sudah memungkinkan," tuturnya.Sejumlah personel militer Australia juga ditarik pulang, mengakhiri sebuah misi bersama koalisi AS yang telah menelan miliaran dolar. PM Morrison mengatakan bahwa dengan tidak adanya pasukan AS dan Australia, situasi keamanan di Afghanistan akan menjadi semakin tidak menentu."Kami telah menerima masukan bahwa bidang keamanan tidak dapat lagi mendukung kehadiran diplomatik kami di sana," sebut PM Morrison.(WIL)