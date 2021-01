Selidiki Covid-19, Tim WHO Kunjungi Pasar Makanan di Wuhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wuhan: Tim peneliti Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengunjungi pasar yang dikenal sebagai pusat distribusi makanan untuk Kota Wuhan di Tiongkok pada Minggu, 31 Januari 2021. Dari pasar ini, makanan didistribusikan ke kota Wuhan selama penerapan kebijakan penguncian (lockdown) 76 hari tahun lalu.Tim WHO terlihat berjalan melewati Baishazhou, salah satu pasar basah terbesar di Wuhan. Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi rombongan besar pejabat dan perwakilan Tiongkok.Dilansir dari Channel News Asia, tim WHO terdiri dari jajaran ahli di bidang dokter hewan, virologi, keamanan makanan, dan epidemiologi. Mereka telah mengunjungi dua rumah sakit di Wuhan, termasuk Rumah Sakit Jinyintan Wuhan. RS tersebut merupakan tempat dirawatnya pasien pertama terinfeksi virus korona (covid-19).Baca: ? Tim WHO Kunjungi RS Wuhan Tempat Dirawatnya Pasien Pertama Covid-19 Sabtu kemarin, mereka juga mengunjungi pameran museum yang didedikasikan untuk sejarah awal covid-19.Melalui Twitter, tim WHO akan melanjutkan kunjungan ke beberapa pasar lain, seperti Pasar Makanan Laut Huanan yang disebut-sebut terkait dengan kasus perdana covid-19."Tim WHO juga akan mengunjungi Institut Virologi Wuhan dan laboratorium di fasilitas termasuk Pusat Pengendalian Penyakit Wuhan," kata mereka pada Kamis lalu.