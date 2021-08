Berencana Kabur, 12 Warga Afghanistan Tewas di Bandara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Sebanyak 12 orang tewas di dalam dan sekitar bandara ibu kota Afghanistan , Kabul. Menurut pejabat Taliban dan NATO, kematian disebabkan tertembak atau terinjak-injak.Para warga ingin kabur dari Afghanistan setelah Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul.Pejabat Taliban menuturkan, ia mendesak warga yang maish berkerumun di gerbang bandara untuk pulang jika mereka tidak memiliki hak hukum bepergian."Kami tidak ingin melukai siapapun di bandara," ucap pejabat Taliban yang enggan disebutkan namanya, dilansir dari The New Arab, Kamis, 19 Agustus 2021.Ratusan warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen atau janji penerbangan terus berkumpul di bandara Kabul pada Rabu malam waktu setempat. Kerumunan melonjak setiap kali pasukan Taliban membuka gerbang.Warga yang terus merangsek masuk membuat para anggota Taliban melepaskan tembakan peringatan.Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan tidak mungkin meninggalkan Afghanistan tanpa kekacauan. Terlebih saat ini, AS berusaha meminta Taliban untuk memberikan jalan yang aman bagi orang-orang melarikan diri."Gagasan atau ide lain yang entah bagaimana berusaha agar ada cara untuk keluar tanpa terjadi kekacauan, saya tidak tahu apakah ada ide seperti itu," kata Biden.Meskipun demikian, Biden tetap pada keputusannya untuk mengakhiri perang 20 tahun AS di Afghanistan. Ia mengatakan, saat ini pasukan mereka tengah berpacu melawan waktu untuk mengevakuasi puluhan ribu orang.Biden mengharapkan ribuan tentara AS yang dikirim kembali ke Afghanistan untuk evakuasi akan keluar pada 31 Agustus, batas waktu yang ditetapkan untuk akhiri perang.Namun, kata Biden, militer bisa tinggal lebih lama sampai semua warga AS dievakuasi. "Jika ada warga Amerika yang tersisa, kami akan tinggal untuk mengeluarkan mereka semua," tegasnya.Biden mengaku terkejut dengan kejatuhan Afghanistan yang cepat ke tangan Taliban. Namun, katanya, Taliban bekerja sama untuk membiarkan warga AS keluar.(FJR)