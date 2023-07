Seorang Warga AS Diduga Ditangkap Korut, Usai Masuk Secara Ilegal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seorang warga negara Amerika Serikat (AS) diyakini telah ditahan di Korea Utara (Korut). Warga AS itu memasuki Korut selama tur di perbatasan yang dijaga ketat.Hal ini disampaikan Komando Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Selasa, 18 Juli 2023."Seorang warga negara AS dalam tur orientasi JSA melintasi tanpa izin, Garis Demarkasi Militer ke Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)," kata Komando PBB, mengacu pada Area Keamanan Bersama dan perbatasan antara Korea."Kami percaya dia saat ini berada dalam tahanan DPRK dan sedang bekerja dengan rekan-rekan KPA kami untuk menyelesaikan insiden ini," katanya, mengacu pada Tentara Rakyat Korea Utara, dilansir dari AFP.Sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata -- bukan perjanjian damai -- kedua negara secara teknis masih berperang, dengan Zona Demiliterisasi berjalan di sepanjang perbatasan.Tentara dari kedua belah pihak berhadapan di JSA utara Seoul, yang diawasi oleh Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa.Itu juga merupakan tujuan wisata yang populer, dan ratusan pengunjung setiap hari berkeliling daerah di sisi Korea Selatan.Mantan presiden AS Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Desa Gencatan Senjata Panmunjom pada 2019 dan bahkan berdiri di tanah Korea Utara dengan melangkah melintasi garis demarkasi di sana."Panmonjom adalah situs yang paling mungkin dipilih orang Amerika ini untuk menyeberang ke Korea Utara karena itu satu-satunya lokasi yang dapat dicoba untuk dipindahkan dari seluruh tur JSA," kata Choi Gi-il, seorang profesor studi militer di Universitas Sangji.Stasiun televisi SBS Korea Selatan melaporkan, orang yang melintasi perbatasan itu adalah seorang prajurit tentara AS.Korea Utara menutup perbatasannya pada awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan belum dibuka kembali, dan kehadiran keamanannya di sisinya perbatasan di JSA juga telah diperkecil secara signifikan.Pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Darat AS Steve Tharp, yang bekerja di area JSA mengatakan kepada situs spesialis yang berbasis di Seoul, NK News, dia tidak tahu bagaimana Korea Utara akan bereaksi terhadap insiden tersebut karena "sangat sedikit data di luar sana" tentang acara seperti ini."Ini kontak pertama sejak Covid-19. Kami tidak tahu apa yang mereka pikirkan," katanya kepada NK News.Insiden itu terjadi ketika hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah, dengan diplomasi terhenti dan Kim menyerukan peningkatan pengembangan senjata, termasuk senjata nuklir taktis.Seoul dan Washington telah meningkatkan kerja sama pertahanan sebagai tanggapan, melakukan latihan militer bersama dengan jet siluman canggih dan aset strategis AS.