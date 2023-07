Sikap Diam Korut Usai Tentara AS Membelot ke Wilayahnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pyongyang: Korea Utara (Korut) diam setelah tentara Amerika Serikat (AS) melintasi perbatasan dari Korea Selatan (Korsel). Prajurit Kelas 2 AS Travis King dilaporkan telah dengan sukarela memasuki Korea Utara dari desa perbatasan Panmunjom.Korea Utara bungkam tentang masuknya tentara Amerika Serikat yang sangat tidak biasa ke wilayahnya ketika ia melintasi perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Selatan dan Korea Utara.Belum ada kabar dari Korea Utara mengenai nasib Prajurit Kelas 2 AS Travis King, yang dengan rela lari ke Korea Utara selama tur di desa perbatasan Panmunjom pada Selasa 18 Juli 2023.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa seorang anggota aktif AS telah dengan sengaja melintasi perbatasan antar-Korea ke Korea Utara tanpa izin.“Kami sangat awal dalam acara ini, jadi masih banyak yang kami coba pelajari tetapi yang kami tahu adalah bahwa salah satu anggota layanan kami yang melakukan tur dengan sengaja dan tanpa izin melewati garis demarkasi militer,” Austin mengatakan konferensi pers, seperti dikutip AFP, Rabu 19 Juli 2023.“Kami memantau dan menyelidiki situasi dengan cermat dan bekerja untuk memberi tahu kerabat terdekat tentara dan terlibat untuk menangani insiden ini,” katanya.Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke laut timurnya pada Rabu pagi, tetapi gemuruh pedang terbaru tidak dianggap terkait dengan tentara AS yang melintasi perbatasan.Analis mengatakan peluncuran rudal itu lebih mungkin terkait dengan kedatangan kapal selam bersenjata nuklir AS di kota pelabuhan Busan negara itu pada Selasa – kunjungan pertama oleh kapal selam yang dilengkapi dengan senjata nuklir sejak awal 1980-an.“Kemungkinan Korea Utara akan menggunakan prajurit itu untuk tujuan propaganda dalam jangka pendek dan kemudian sebagai alat tawar-menawar dalam jangka menengah hingga jangka panjang,” kata Yang Moo-jin, Presiden Universitas Kajian Korea Utara di Korea Selatan.King, 23, adalah pengintai kavaleri dengan Divisi Lapis Baja ke-1 yang telah menjalani hampir dua bulan di penjara Korea Selatan karena penyerangan, menurut laporan.Dia dibebaskan pada 10 Juli dan dipulangkan pada Senin ke Fort Bliss, Texas, di mana dia bisa menghadapi disiplin militer tambahan dan pemecatan dari dinas. Dia dikawal sampai ke bea cukai tetapi meninggalkan bandara di Korea Selatan sebelum harus naik pesawat ke AS. Tidak jelas bagaimana dia menghabiskan berjam-jam sampai bergabung dengan tur Panmunjom dan berlari melintasi perbatasan ke Korea Utara pada Selasa sore.Angkatan Darat AS merilis namanya dan informasi terbatas setelah keluarga King diberitahu. Tetapi sejumlah pejabat AS memberikan perincian tambahan dengan syarat anonimitas karena sensitivitas masalah tersebut.Kasus AS atau Korea Selatan membelot ke Korea Utara jarang terjadi, meskipun lebih dari 30.000 warga Korea Utara telah melarikan diri ke Korea Selatan untuk menghindari penindasan politik dan kesulitan ekonomi sejak akhir Perang Korea 1950-53.Panmunjom, yang terletak di dalam Zona Demiliterisasi sepanjang 248 kilometer, telah diawasi bersama oleh Komando PBB dan Korea Utara sejak didirikan pada akhir Perang Korea.Pertumpahan darah kadang-kadang terjadi di sana, tetapi juga menjadi ajang diplomasi dan pariwisata.Dikenal dengan gubuk birunya yang mengangkangi lempengan beton yang membentuk garis demarkasi, Panmunjom menarik pengunjung dari kedua belah pihak yang ingin melihat perbatasan terakhir Perang Dingin. Tidak ada warga sipil yang tinggal di Panmunjom. Tentara Korea Utara dan Korea Selatan berhadapan sementara turis di kedua sisi mengambil foto.Tur ke sisi selatan desa dilaporkan menarik sekitar 100.000 pengunjung setahun sebelum pandemi virus korona, ketika Korea Selatan membatasi pertemuan untuk memperlambat penyebaran covid-19. Tur dilanjutkan sepenuhnya tahun lalu.