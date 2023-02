Jadi Paling Netral, FPCI: Negara Barat Jangan Terus Tembak Tiongkok!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Founder Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menyerukan agar negara Barat memberikan kesempatan kepada Tiongkok untuk mendamaikan Rusia -Ukraina. Pasalnya, Tiongkok jadi salah satu negara paling netral pandangannya terhadap perang tersebut."Tiongkok juga baru mengeluarkan point plan berjumlah 12 poin yang menarik isinya, dan ada yang sejalan dengan 10 point peace plan (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky," kata Dino dalam diskusi 'Ukraine on Fire: One Year of Resistence' yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023.Dino minta agar negara-negara Barat memberikan kesempatan pada Tiongkok. Pasalnya, sekarang Beijing memiliki pengaruh kuat juga, tanpa bisa dipungkiri.Selain itu, saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin juga sepertinya hanya 'mendengar' Tiongkok. "Berikan kesempatan karena sekarang, leverage-nya paling besar," kata dia.Sementara itu, Tiongkok dicurigai habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutu bahwa mereka akan memberikan bantuan senjata bagi Rusia. Tuduhan yang ditolak mentah-mentah oleh Beijing.Terakhir, NATO mengamati tanda -tanda bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk memasok senjata ke Rusia untuk perang di Ukraina . Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.Dia juga memperingatkan kepemimpinan Beijing terhadap langkah seperti itu, dengan peringatannya yang akan datang. Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Tiongkok mengirimkan senjata ke Ukraina akan menghasilkan Perang Dunia Ketiga."Kami belum melihat pengiriman senjata mematikan dari Tiongkok ke Rusia. Tetapi kami telah mengamati indikasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan atau berencana untuk melakukannya," sambung dia.Selain itu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa intelijen AS memiliki "bukti" Negeri Tirai Bambu berencana untuk mengirim senjata, dengan administrasi Biden mempertimbangkan untuk merilis dokumen rahasia untuk membuktikan klaim mereka.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id