Indonesia Jadi Medan Tarik Menarik Dampak Situasi di Ukraina

Jakarta: Serangan Rusia ke Ukraina tidak kunjung usai. Gencatan senjata masih belum berhasil.Pasca pengenaan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya konflik pun semakin meluas tidak hanya antara Rusia dan Ukraina tetapi antara Rusia dengan AS dan sekutunya.Indonesia pun menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 pada akhir tahun ini.AS dan sekutunya minta kepada Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.Baca: Indonesia Undang Semua Pemimpin Negara Anggota G20 untuk Hadiri KTT di Bali. Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia.“Indonesia melalui Kemenlu harus segera bertindak untuk suksesnya KTT G20 dan memastikan semuan kepala pemerintahan dan kepala negara hadir. Ada tiga langkah yang harus dilakukan,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Kamis 24 Maret 2022.“Pertama Kemenlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina serta saat ini meluas antara AS dengan sekutunya dan Rusia,” ungkapnya.Hikmahanto menambahkan, Kemenlu bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia. Sementara perwakilan Indonesia di Rusia melakukan hal yang sama.“Selanjutnya Menlu berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan ke Rusia,” jelasnya.Langkah kedua adalah Menlu atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia.“Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia,” imbuhnya.Polemik kehadiran Putin di KTT G20 di Bali pada Oktober mendatang muncul setelah Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan, pemimpinnya akan hadir di pertemuan puncak itu tergantung situasi dan keadaan saat nanti.Sontak negara-negara Barat menolak kehadirannya. AS meskipun sudah menegaskan tidak bisa menghilangkan Rusia dalam G20, mempertimbangkan pilihan itu. Suara kencang datang dari PM Australia Scott Morrison yang menilai duduk bersama dengan Putin merupakan langkah yang terlalu jauh.Baca: Polemik Kehadiran Putin di G20, Co-Sherpa RI: Indonesia Negara Berdaulat Namun Indonesia menegaskan, Indonesia akan menjalani kepemimpinan di G20 tahun ini seperti preseden presidensi yang lalu. Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani mengatakan, Sebagai Presiden, Indonesia berkewajiban untuk mengundang semua anggota G20.Trian juga menyebutkan, penting untuk menggarisbawahi bahwa salah satu tema G20 dengan Presidensi Indonesia adalah mengenai pemulihan dunia utamanya dari pandemi covid-19.