Tiongkok Desak AS Hentikan Penjualan Senjata ke Taiwan

Beijing: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mendesak Amerika Serikat (AS) menghormati prinsip "Satu Tiongkok" dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS. Kemenlu Tiongkok meminta AS menghentikan penjualan senjata dan hubungan militer dengan Taiwan.Zhao menyampaikan pernyataannya ketika ditanya mengenai kontrak pembelian sistem informasi dan komunikasi lapangan antara AS dengan Taiwan baru-baru ini. Hal ini diketahui merupakan langkah lanjutan dari rencana penjualan senjata AS ke Taiwan pada 2020."Kami memperingatkan AS bahwa memainkan 'kartu Taiwan' sama seperti bermain api, yang tidak hanya akan mendorong Taiwan ke dalam situasi berbahaya, tetapi juga mengakibatkan konsekuensi berat bagi pihak AS," ucap Zhao, dilansir dari People’s Daily Online.Selain melanggar prinsip satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, khususnya komunike 17 Agustus, transaksi senjata tersebut membawa dampak bagi ketiga pihak. Hal ini mengganggu hubungan internal Tiongkok dan memperlemah hubungan Tiongkok-AS, juga stabilitas di Selat Taiwan.Tiongkok selalu menentang keras transaksi tersebut.Baca: AS Setujui Penjualan Rudal Patriot ke Taiwan Senilai Rp1,4 Triliun Saat itu, Zhao juga mengacu pada Undang-Undang Konsolidasi AS 2022 yang berbunyi bahwa tidak ada dana "yang dapat digunakan untuk membuat, memperoleh, atau menunjukkan peta apapun yang menggambarkan wilayah dan sistem ekonomi serta sosial Taiwan secara tidak akurat atau kelompok pulau yang dikelola oleh otoritas Taiwan."Zhao menyatakan bahwa AS harus kembali pada makna asli prinsip Satu Tiongkok, menghargai komitmennya dengan Tiongkok, juga menjaga kedamaian dan stabilitas di sepanjang Selat Taiwan, serta kepentingan hubungan AS-Tiongkok secara keseluruhan.