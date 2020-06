Pelajar Indonesia dan Ethiopia Bagi Pengalaman Belajar saat Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Addis Ababa: Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia mempengaruhi kehidupan dan cara hidup masyarakat, termasuk di bidang pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Meskipun terdapat kendala, belajar dari rumah melalui internet, televisi dan radio menjadi satu-satunya pilihan yang tepat saat ini bagi lembaga pendidikan, pelajar dan mahasiswa di Ethiopia dan Indonesia.Hal itu mengemuka dalam diskusi webinar yang diselenggarakan oleh KBRI Addis Ababa bekerja sama dengan London School of Public Relations -,Youth Diplomacy Community Jakarta (LSPR-YDC) dan Indonesia-Ethiopia Youth Association (IEYA), Rabu 3 Juni. Diskusi ini bertajuk ‘Listen to the Voice of Youth, Focus Group Discussion (FGD): How COVID-19 Could Reshape the Higher Education in Indonesia and Ethiopia: What’s Now and What’s Next?’Lebih dari 100 peserta dari Indonesia dan Ethiopia turut serta dalam diskusi ini. Mereka yang ikut diantaranya berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dosen, pejabat pemerintah, tokoh pemuda dan masyarakat. Peserta bertukar pengalaman, pandangan dan saling belajar mengenai proses pendidikan yang mereka jalani selama masa pandemi, serta bagaimana masa depan pendidikan mereka.Dalam diskusi terungkap bahwa belajar di sekolah atau kampus jauh lebih efektif dibandingkan belajar dari rumah. Sementara kendala yang sering dialami pelajar dan mahasiswa jika belajar dari rumah diantaranya keterbatasan infrastruktur media komuniasi, distraksi, motivasi hingga interaksi antar manusia yang terbatas selama masa pandemi.Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika, Al Busyra Basnur menilai setiap negara memiliki cara tersendiri dalam pendidikan.“Indonesia dan Ethiopia tentu memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di masa pandemi ini. Oleh karena itu, saling berbagi pengalaman dan pandangan dalam menyelenggarakan pendidikan sangat penting untuk menjaga kelangsungkan dan peningkatan pendidikan di kedua negara,” kata Duta Besar Al Busyra Basnur, dalam keterangan tertulis KBRI Addis Ababa, yang diterima Medcom.id, Kamis 4 Juni 2020.Terlpas dari kondisi saat ini peeserta diskusi sepakat bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan di masa pandemik covid-19. Diharapkan keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan, terutama pihak swasta penyedia platform komunikasi, serta metode yang revolusioner dengan tidak melupakan aspek kesehatan pelajar dan mahasiswa.(FJR)