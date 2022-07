Thailand Konfirmasi Infeksi Cacar Monyet Pertama di Phuket

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bangkok: Kementerian Kesehatan Thailand pada Kamis 21 Juli 2022 mengonfirmasi infeksi cacar monyet pertama di negara itu pada seorang warga negara Nigeria berusia 27 tahun di pulau selatan Phuket.Pria itu, yang memiliki riwayat bepergian dari Nigeria mengatakan dirinya sakit selama sekitar satu minggu, menurut pejabat kesehatan senior Opas Karnkawinpong.Lonjakan infeksi cacar monyet telah dilaporkan sejak awal Mei di luar negara-negara Afrika Barat dan Tengah di mana penyakit itu telah lama mewabah.Komite ahli cacar monyet dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bertemu pada hari Kamis untuk memutuskan apakah akan mengerahkan kewaspadaan tertinggi badan kesehatan PBB yang jarang digunakan untuk wabah virus yang memburuk.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, “lebih dari 14.000 kasus dari 71 negara anggota di enam wilayah WHO telah dilaporkan ke badan tersebut tahun ini”.“98 persen dari kasus yang dilaporkan adalah di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) - dan terutama mereka yang memiliki beberapa pasangan baru atau anonim baru-baru ini,” tegas Dr Rosamund Lewis, pimpinan teknis WHO untuk cacar monyet, mengatakan pada konferensi pers di Rabu.“Mereka biasanya berusia muda dan terutama di daerah perkotaan,” menurut WHO, seperti dikutip AFP, Jumat 22 Juli 2022.Jika komite ahli WHO memberi tahu Dr Tedros bahwa wabah tersebut merupakan apa yang disebut sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional, atau PHEIC, ia akan mengusulkan rekomendasi sementara tentang cara mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit dengan lebih baik dan mengelola respons kesehatan masyarakat global.Tetapi tidak ada jadwal kapan hasilnya akan diumumkan.