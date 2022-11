3 Hal Penting yang Harus Dilakukan untuk Jaga Mandat UNCLOS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jakarta: Mandat hukum laut internasional ( UNCLOS ) harus terus dijaga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tiga hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga UNCLOS tersebut."Pertama, tetap menghormati hukum internasional," kata Menlu Retno dalam pembukaan ASEAN Regional Conference on The 40th Anniversary of The 1982 UNCLOS di Jakarta, Selasa, 29 November 2022.Ia mengatakan, negara harus terus mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Ia menambahkan, UNCLOS harus menjadi norma utama yang membentuk perilaku negara di laut.Menurut Menlu Retno , negara-negara tidak boleh hanya mengambil keuntungan semata. Namun, UNCLOS harus dilaksanakan secara utuh dan berpaku pada hukumnya."Ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan prediktabilitas kita di lautan kita," ucap dia.Pada saat yang sama, sambung Retno, kerangka hukum di bawah UNCLOS harus terus dikembangkan agar tetap relevan sebagai pedoman dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada."Kedua, menyelesaikan sengketa maritim secara damai," tegas Retno, yang mengatakan bahwa UNCLOS adalah alat kunci untuk mencapai tujuan ini. Namun, penerapannya yang efektif membutuhkan paradigma yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai.Masih kata Menlu Retno, ingkungan yang stabil harus dipertahankan sambil menyelesaikan perbedaan. "Inilah yang ingin dicapai ASEAN, dengan Declaration of Conduct (DOC) dan negosiasi Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan," ucapnya.Menlu Retno mengatakan, peringatan 40 tahun UNCLOS dan 20 tahun DOC harus memberikan dorongan baru untuk penyelesaian awal COC yang efektif, substantif dan dapat diterapkan. Dan langkah yang ketiga, mendorong kerja sama konkrit di bidang maritim.Meningkatkan kerja sama maritim, kata Menlu Retno, sangat penting untuk membangun kepercayaan strategis di laut dan menciptakan kawasan yang lebih aman. Terlebih, sambungnya, pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik berupaya mendorong kebiasaan kerja sama semacam itu."Ada banyak ruang untuk kerja sama seperti dalam penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan penelitian ilmiah kelautan," ujarnya."Sejalan dengan tantangan saat ini, kita juga harus mendorong kerja sama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," tutur Menlu Retno.AIS Forum (Archipelagic and Island States Forum), terangnya, adalah salah satu contoh kerja sama yang berfokus pada bagaimana negara kepulauan dan pulau dapat mengatasi perubahan iklim."UNCLOS mungkin tidak sempurna, tetapi tetap menjadi jaminan terbaik kami untuk ketertiban hukum di laut. Mengubah paradigma kita menjadi kolaborasi sangat penting untuk melestarikan UNCLOS selama beberapa dekade mendatang," pungkas Menlu Retno.Baca: 4 Dekade Berlalu, Apakah UNCLOS Masih Sesuai Tujuannya? Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id