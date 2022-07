AAYG Menilai Ukraina Tidak Layak Hadir di KTT G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Pemuda Asia Afrika (Asian African Youth Government-AAYG) Respiratori Saddam Al-Jihad mengapresiasi Presiden Indonesia Joko Widodo yang membawa misi perdamaian dalam kunjungan ke Ukraina dan Federasi Rusia. Namun, Saddam menilai mengundang Ukraina hadir di G20, pada November 2022 di Bali, adalah langkah yang kurang tepat.“Misi perdamaian yang dibawa presiden Jokowi ke Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin perlu kita dukung, meski perdamaian antara kedua negara, Ukraina dan Rusia, sangatlah sulit terealisasi karena persoalan histori dan rasionalisasi kenapa Rusia harus melakukan operasi di Ukraina,” tutur Saddam, Jumat, 1 Juli 2022.Saddam menegaskan bahwa tujuan operasi Rusia adalah melindungi warga sipil di Donetsk dan Luhansk dari ancaman nyata batalion-batalion sukarelawan neo-nazi dari Ukraina. Selain itu, menurutnya, alasan lain Rusia adalah karena Ukraina berambisi bergabung ke NATO dan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya."Selama itu dilakukan oleh Ukraina di bawah kepemimpinan Zelensky, pastinya tidak ada titik penyelesaian dengan Rusia karena selain Ukraina melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Donetsk dan Luhansk, juga mengancam kedaulatan Rusia dan stabilitas keamanan kawasan khususnya Eropa Timur,” ujar Saddam.Hal penting lainnya, lanjut Saddam, adalah undangan Jokowi kepada Zelensky untuk hadir di KTT G20 tahun ini di Bali. Saddam menilai ttu bukan langkah tepat karena Ukraina tidak layak hadir, mengingat forum ini diperuntukkan untuk memperbaiki dan menjaga stabilitas ekonomi-keuangan internasional dari krisis."Harapannya G20 di Bali fokus pada pemulihan ekonomi global pascakrisis Covid-19, dan harus dipisahkan dengan persoalan Rusia dan Ukraina meski Indonesia mendapat tekanan (AS dan sekutunya) pascapelaksanaan G7 di Jerman. Namun perlu diingat bahwa Ukraina bukanlah anggota G20, dan jika hadir maka akan memperumit masalah karena Indonesia bisa dinilai tidak netral sebagai host country," ungkapnya.Dari Ukraina, Jokowi lanjut ke Moscow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Keduanya tidak hanya membahas soal perdamaian dunia, tetapi juga sepakat meningkatkan kerja sama antara Rusia dan Indonesia. Saddam berharap ke depannya hal itu dapat terealisasi, karena bagaimana pun dalam catatan sejarah, Indonesia dan Rusia memiliki hubungan dekat."Sejak era Soekarno dan Nikita Khurschev, Indonesia dan Rusia memiliki hubungan persahabatan yang begitu erat, bahkan Rusia membantu Indonesia membangun Stadion Gelora Bung Karno, rumah sakit, peralatan militer untuk mempertahankan NKRI dan kembali merebut Irian Barat, dan bantuan lainnya," ungkapnya."Potensi kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang sangatlah besar, dan Indonesia bisa menjadi strategic partnership bagi Rusia di Indo Pasifik. Itu dapat dilihat dari perdagangan bilateral kedua negara di 2021 naik lebih 40% dan di 2022 lima tahun pertama meningkat di atas 65 persen. Ini yang disebut Vladimir Putin merupakan 'the work of the Russian-Indonesian Joint Commission on Trade, Economic, and Technical Cooperation,'" pungkas Saddam.Baca Rekap Aktivitas Jokowi Selama di Ukraina, Kunjungi Apartemen Rusak dan Volodymyr Zelensky