Covid-19 Melonjak, Warga Myanmar Putus Asa Cari Pasokan Oksigen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Yangon: Warga di seluruh kota terbesar Myanmar menentang jam malam militer. Mereka putus asa mencari oksigen untuk menjaga orang yang mereka cintai tetap bernapas ketika gelombang virus korona menerjang negara yang dilanda kudeta itu.Lonjakan kasus ini merupakan pukulan terbaru bagi Myanmar, yang sudah menderita akibat kudeta Februari dan tindakan keras berdarah yang dilakukan oleh pihak junta militer. Tindakan represif itu telah menewaskan lebih dari 900 orang dan menghancurkan perekonomian.Ratusan orang mengantri melintasi Yangon saat matahari terbit pada Rabu 14 Juli dengan harapan mengisi ulang tabung oksigen biru untuk dibawa pulang kepada anggota keluarga yang terkena virus korona Beberapa telah membawa kursi dan bersiap untuk menunggu lama.Bagi yang lain, sudah terlambat."Adik saya menderita covid-19 selama tiga hari," Than Zaw Win, mengatakan kepada AFP saat meninggalkan salah satu antrean di kota berpenduduk sekitar 7 juta jiwa itu."Pada hari pertama, dia pusing karena tekanan darah rendah dan dia sangat menderita kemarin karena dia tidak bisa bernapas dengan baik,” imbuh Than Zaw Win."Tetapi ketika saya sedang mengantre untuk mengisi oksigen pagi ini, keponakan saya memanggil saya untuk pulang karena saudara perempuan saya telah meninggal,” ucapnya.Pihak berwenang mencatat lebih dari 7.000 kasus baru pada hari Rabu - dibandingkan dengan kurang dari 50 per hari pada awal Mei.Jutaan orang di Yangon dan kota kedua Mandalay telah diperintahkan untuk tinggal di rumah, tetapi jumlah korban terus meningkat dan tim sukarelawan turun tangan untuk mengeluarkan mayat korban dari lingkungan mereka.Ye Kyaw Moe, seorang pelaut, mengatakan dia menyelinap keluar pada jam 3 pagi - setengah jam sebelum pencabutan jam malam yang diberlakukan militer - untuk mendapatkan tempat di jalur oksigen.Tetapi ketika dia tiba di pusat isi ulang di Yangon, sudah ada 14 orang lain di depannya."Saya belum tidur sepanjang malam," katanya kepada AFP."Saya juga harus berhati-hati untuk menghindari tentara karena kita masih di bawah darurat militer."Dewan Administrasi Negara atau pemerintahan militer Myanmar mengatakan tidak perlu khawatir. "Sebenarnya kami memiliki cukup Oksigen," ujar pemimpin junta, Min Aung Hlain demikian judul berita utama di Global New Light of Myanmar hari Selasa, sebuah surat kabar yang didukung negara."Rakyat tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu dan tidak seharusnya menyebarkan desas-desus," kata pemimpin junta Min Aung Hlaing seperti dikutip.Tapi Than Zaw Win tidak setuju. "Dia tidak memiliki penyakit lain. Tidak mungkin saudara perempuan saya meninggal jika kami memiliki cukup oksigen," pungkasnya.(FJR)