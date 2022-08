Ketahanan Pangan dan Rantai Pasok Jadi Fokus Pembahasan Menlu ASEAN Plus Three

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir dalam pertemuan para Menlu ASEAN Plus Three (APT) - ASEAN dan Tiongkok, Jepang, serta Korea Selatan. Ada dua hal yang ditekankan Menlu Retno dalam pertemuan tersebut, yakni ketahanan pangan dan membangun rantai pasok yang kokoh.ASEAN Plus Three merupakan mekanisme untuk bertahan dan juga merupakan safety-net bagi masyarakat yang hidup di 13 negara - 10 negara ASEAN dan tiga Asia Timur. Oleh karena itu, penting bagi APT untuk meningkatkan koordinasi guna memperkuat upaya nasional dalam menghadapi krisis pangan, energi dan keuangan."Kita perlu memperkuat Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) agar dapat secara lebih baik mengantisipasi krisis keuangan di kawasan ini," kata Retno, dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri, Kamis, 4 Agustus 2022.Ia menambahkan, pentingnya melakukan revitalisasi APT Emergency Rice Reserve (APTERR), misalnya dengan cara menambah jenis komoditas, misalnya gandum, kedelai dan jagung.Retno juga menekankan pentingnya kerja sama memperkuat rantai pasok, mengingat hal ini salah satu kunci pemulihan ekonomi. Beberapa hal yang paling penting untuk dikerjasamakan, antara lain perkuatan infrastruktur logistik dan diversifikasi basis pasokan.Ia juga menyampaikan pentingnya dukungan APT bagi penguatan industri hilirisasi di negara-negara ASEAN. Pertemuan ini menyepakati Program Kerja ASEAN Plus Three untuk lima tahun ke depan.Selain akan memperkuat mekanisme untuk ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, APT juga akan memperkuat ASEAN+3 Macro Economy Research Office untuk memantau berbagai kecenderungan ekonomi dan keuangan Kawasan, serta pembahasan mengenai APT Reserve of Essential Medial Supplies.