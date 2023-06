Bangun Kepercayaan Lebih Dalam, Tiongkok Tegaskan Dukungannya Atas Sentralitas ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tiongkok secara tegas menyampaikan dukungannya atas sentralitas ASEAN. Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang, dalam 'Peringatan 20 Tahun Aksesi Perjanjian KerjaSama dan Persahabatan (TAC) China di Asia Tenggara' mengatakan, Tiongkok akan terus melanjutkan kerja samanya dengan ASEAN "Tiongkok secara konstan mendukung kesatuan ASEAN dan pembangunan Komunitas ASEAN, serta mendukung sentralitas ASEAN di arsitektur kawasan," kata Qin Gang dalam pesannya untuk 'Jakarta Forum on ASEAN-China Relations: Commemorating The 20th Anniversary of China’s Accession to the Treaty of Amity And Cooperation in Southeast Asia', Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.Qin Gang mengatakan, Tiongkok dan ASEAN menjadi tetangga yang baik dalam pembangunan bersama. Dan menurutnya, kerja sama ASEAN-Tiongkok menjadi contoh yang paling produktif di Asia Pasifik, terutama dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan."Tiongkok akan bekerja sama dengan ASEAN untuk menjunjung tinggi tujuan dan prinsip TAC, bertindak berdasarkan prinsip multilateral dan menjaga peraturan dan ketertiban kawasan untuk menjaga perdamaian dan pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah di kawasan," ucapnya.Pesan Qin Gang disampaikan oleh Asisten Menlu Tiongkok, Nong Rong. Dalam pesan itu, Qin Gang menambahkan, ASEAN merupakan salah satu visi organisasi mendasar paling sukses di dunia.Menurutnya, argumen politik mendasar ASEAN sangat selaras dengan Piagam PBB untuk mewujudkan kehidupan yang baik."Pada November 2021, Tiongkok dan ASEAN memimpin dalam membangun kemitraan strategis yang komprehensif," ucap Qin Gang.Presiden Xi Jinping telah mengusulkan pembangunan yang damai, aman dan terjamin, sejahtera dan bersahabat, yang memetakan arah hubungan Tiongkok-ASEAN," lanjut pesan tersebut.Tiongkok, tegas Qin Gang, siap bekerja sama dengan ASEAN sebagai tetangga yang saling membantu, dan mitra yang saling percaya."Marilah kita menjaga arah kerja sama ini, bekerja bersama untuk membangun rumah kita bersama dan membentuk komunitas Tiongkok-ASEAN di masa depan dengan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Asia," pungkasnya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id