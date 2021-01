Dubes AS untuk Indonesia Ditunjuk Jadi Plt Asisten Menlu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim ditunjuk menjadi pelaksana tugas Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik. Berdasarkan informasi di situs Kemenlu AS, Kim sudah dialihkan menjadi plt asisten Menlu AS sejak Rabu, 20 Januari.Penunjukan Sung Kim dilakukan di hari yang sama saat Joe Biden resmi dilantik sebagai presiden baru AS.Dilansir dari laman Yonhap pada Jumat, 22 Januari 2021, belum diketahui apakah Kim nantinya akan secara resmi dinominasikan menjadi asisten Menlu AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, atau hanya mengisi posisi sementara yang ditinggalkan David Stilwell.Untuk dinominasikan sebagai asisten menlu AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Kim harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Senat.Semua tokoh politik yang ditugaskan mantan presiden Donald Trump secara otomatis tak lagi bertugas di pemerintahan AS pada Rabu siang kemarin, tak lama usai Biden dilantik sebagai presiden ke-46 AS.Daniel Smith, Direktur Institut Layanan Asing, ditunjuk sebagai plt Menlu AS menggantikan Mike Pompeo. Smith hanya akan menjabat untuk sementara hingga tokoh pilihan Biden, Antony Blinken, resmi dikonfirmasi Senat. Blinken telah datang ke persidangan dengar pendapat di Senat pada Rabu kemarin.Sung Kim telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2020. Dubes Kim tiba di Jakarta pada 4 Oktober 2020, dan telah merampungkan karantina mandiri selama 14 hari.Ia dinominasikan sebagai Dubes Amerika Serikat untuk Republik Indonesia pada 16 Oktober 2019, dan dikonfirmasi oleh semua anggota Senat pada 6 Agustus 2020.Hingga saat ini belum ada kabar mengenai siapa yang akan menggantikan Sung Kim sebagai Dubes AS untuk Indonesia.(WIL)