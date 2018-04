Trump kembali Kritik Kedubes Baru AS di London

Presiden Donald Trump kembali mengkritik gedung baru Kedutaan Besar Amerika Serikat di London, tepatnya di area Nine Elms, London. Ia menyebut lokasi pembangunan kedubes "sangat buruk."Trump, yang mengunjungi Inggris pada Juli lalu, mengatakan bahwa penjualan tanah tempat berdirinya kedubes lama di Grosvenor Square merupakan "kesepakatan yang buruk."Keputusan memindahkan kedubes AS dilakukan di era kepresidenan George W Bush. Namun Trump juga menyalahkan hal tersebut ke pendahulunya, Barack Obama.Kedubes baru, dengan harga pembangunan mencapai USD1 miliar, dapat menampung hingga 800 staf diplomatik."Di Inggris, di London, kita memiliki tempat terbaik di seluruh London. Tempat terbaik," ujar Trump dalam sebuah acara di Michigan, seperti BBC, Minggu 29 April 2018."Tapi, ada beberapa orang 'jenius' yang berkata: 'kita akan menjual lahan tersebut, dan kita akan mendapatkan uang dan membangun kedubes baru,'" lanjut dia."Kedengarannya bagus, kan, tapi seharusnya uang penjualannya ada jika mereka melakukan itu, bukan?" tanya Trump.Januari lalu, Trump diminta untuk menggunting pita tanda peresmian gedung baru kedubes di London. "Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau melakukannya," tegas Trump.Koresponden diplomatik BBC James Landale mengatakan kedubes AS di London dipindahkan karena dinilai terlalu kecil untuk dipasangi sistem keamanan terbaru.Kedubes baru AS di Nine Elms telah dibuka pada 16 Januari 2018.(WIL)