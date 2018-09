Inisiatif Global untuk Perubahan Iklim

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump boleh saja acuh terhadap masalah perubahan iklim. Trump yang menyatakan akan mundur dari Kesepakatan Paris karena dianggap merugikan ekonomi negaranya, justru bertolak belakang dengan sikap para pejabat di bawahnya.Global Climate Action Summit (GCAS) 2018 digelar di San Francisco pada hari ini atau 12 September waktu setempat. Direktur Media GCAS Nick Nuttall menyatakan lebih dari empat ribu delegasi hadir dalam forum yang baru pertama kali digelar tersebut.“Delegasi yang hadir antara lain beberapa perwakilan pemerintahan kota di AS, kalangan bisnis, masyarakat sipil, ilmuwan dan juga kalangan muda,” jelas Nick.Nick menambahkan Forum GCAS diselenggarakan untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia, utamanya Presiden AS, bahwa saat ini kota kota di dunia, para pebisnis di dunia dan juga masyarakat sipil berada dalam fase baru dalam mengatasi perubahan iklim.Mereka telah melakukan berbagai langkah nyata. San Francisco misalnya berusaha menekan emisi karbon dari sektor transportasi dengan mulai memperbanyak penggunaan bis hibrid dan elektrik.Pemerhati lingkungan dan juga mantan Wakil Presiden AS Al Gore didapuk untuk memberikan pernyataan penutup dalam salah satu panel yang membahas mengenai upaya pemerintah kota mengatasi perubahan iklim. Dia kembali mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan meskipun upaya mengurangi dampak perubahan iklim telah banyak dilakukan belakangan ini.Al Gore mengingatkan kebakaran hutan di negara bagian California yang menghasilkan badai api turut menyumbang emisi gas rumah kaca.“China, Tokyo, Vietnam, bahkan pesisir negara bagian North dan South Carolina, tengah terancam oleh badai dengan kekuatan yang dahsyat. Inilah krisis iklim yang sedang kita alami,” tandas Al Gore.(WAH)