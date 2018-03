Satu Juta Warga AS Desak Pengawasan Senjata Api

Lebih dari satu juta warga Amerika Serikat (AS) membanjiri jalanan di berbagai kota dalam upaya mendorong pemerintah menerapkan aturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penjualan dan penggunaan senjata api.Unjuk rasa berskala nasional ini dipimpin sekelompok remaja dari sebuah sekolah menengah atas di Florida yang menjadi tempat penembakan massal bulan lalu."Wahai para politikus, kalian harus mewakili suara rakyat, atau turun dari kursi pemerintahan," teriak Cameron Kasky, seorang remaja 17 tahun dari SMA Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, dalam unjuk rasa di Washington."Dukung kami atau waspadalah -- masyarakat akan datang," lanjut dia, seperti dikutip AFP, Sabtu 24 Maret 2018. Kasky adalah salah satu pemimpin kelompok remaja dari SMA Marjory Stoneman Douglas.Massa dalam jumlah besar juga muncul di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Seattle dan kota lainnya.Wali Kota New York Bill de Blasio mengatakan 175 ribu orang di kotanya ikut serta dalam unjuk rasa tersebut. "Para pemuda ini akan mengubah Amerika," tulisnya di Twitter.Jumlah demonstran terbesar ada di Washington. Panitia acara mengatakan kepada NBC News bahwa pengunjuk rasa di ibu kota AS ini diestimasi berjumlah lebih dari 800 ribu orang. Ini merupakan jumlah besar dalam demo senjata api di AS sejak gerakan Million Mom March pada 2000.Panggung utama dari unjuk rasa di Washington digelar di dekat gedung US Capitol, dengan target seruan adalah para politikus."Warga mendesak sebuah aturan yang melarang penjualan senapan serbu," tutur Kasky, "Warga juga mendesak larangan menjual amunisi berkapasitas tinggi dan pemeriksaan latar belakang secara universal (bagi calon pembeli)," sambung dia.Demonstrasi meliputi sebuah tautan di dunia maya agar masyarakat dapat menyumbangkan dukungannya di situs MarchForOurLives.com, di mana penyelenggara bertekad mentransformasikan gerakan ini menjadi kekuatan politik.(WIL)