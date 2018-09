Penembakan di Cincinnati Menewaskan 4 Orang

Pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah bank di kota Cincinnati, Amerika Serikat. Akibatnya empat orang tewas, termasuk dirinya.Tembakan terdengar setelah pukul 9 pagi di markas besar Fifth Third Bank, sebuah lembaga keuangan regional terbesar di Ohio. Lima orang ditembak beberapa kali.Seorang korban meninggal di tempat, sementara dua lainnya menyerah di rumah sakit. Pelaku tewas karena ditembak polisi.Polisi mengidentifikasi pria bersenjata itu adalah Omar Perez, 29. "Ada kemungkinan dia memiliki masalah kesehatan mental," kata Kepala Polisi Cincinnati Eliot Isaac, dilansir dari AFP, Jumat 7 September 2018.Polisi yakin Perez memiliki 200 butir amunisi dan pistol otomatis 9mm. Senjatanya dibeli secara legal ketika masuk ke lobi gedung berlantai 30 itu.Isaac mengatakan bangunan tempat penembakan memiliki keamanan yang ketat. Dia mengaku polisi masih menyelidiki bagaimana pelaku bisa masuk ke gedung itu.Sementara itu, juru bicara polisi Tiffaney Hardy mengatakan pelaku bukan karyawan dari Fifth Third.Saksi mata mengatakan mendengar sekitar 20 tembakan. Salah seorang pekerja konstruksi menuturkan melihat dua korban dibawa keluar usai penembakan terjadi."Seorang wanita dengan baju berlumur darah dibawa keluar sesaat setelah tembakan. Selain itu, saya hanya melihat orang-orang berlarian keluar gedung," tukasnya.(AGA)