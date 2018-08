Korban Tewas Kebakaran California Bertambah Jadi 7 Orang

Jumlah korban tewas dari kebakaran yang menjalari California bertambah menjadi tujuh orang.Korban terbaru adalah seorang pegawai dari perusahaan gas alam dan layanan listrik, Pacific Gas and Electric Co (PG&E). Ia meninggal dunia saat berusaha memulihkan aliran gas dan listrik di area Whiskeytown.Jubir bicara PG&E, John Kaufman, mengatakan salah satu karyawannya yang tewas itu belum dapat diidentifikasi. Perusahaan hanya mengonfirmasi salah satu karyawannya meninggal dunia dalam kecelakaan kendaraan."Tentu saja kami berduka atas anggota tim kami yang meninggal," kata Kaufman, seperti disitat dari UPI, Senin 6 Agustus 2018.Enam orang lainnya, termasuk dua petugas pemadam kebakaran, tewas dalam kebakaran California yang juga biasa disebut sebagai Carr Fire.Carr Fire telah menjadi kebakaran paling merusak ketujuh di California sepanjang sejarah AS.Si Jago Merah di California telah menghancurkan 1.080 tempat tinggal, 24 bangunan komersial, dan 500 gedung lainnya. Carr Fire juga mengancam 1.358 bangunan di sekitar California.Pada Minggu pagi, Dinas Pemadam Kebakaran California atau Cal Fire mengatakan kebakaran telah menyebar ke area seluas 154.524 are, dan sudah 41 persen berhasil ditangani.(WIL)