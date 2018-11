AS dan Meksiko akan Diskusikan Kafilah Imigran

Amerika Serikat dan Meksiko akan membicarakan masalah kafilah imigran, yang sejak beberapa pekan terakhir terus bergerak berjalan dari sejumlah negara di Amerika Tengah menuju Negeri Paman Sam. Diskusi akan digelar antara Menteri Luar AS Mike Pompeo dengan Menlu baru Meksiko Marcelo Ebrard.Ebrard sudah pernah bertemu Pompeo dan Kepala Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen bulan ini. Sejak pertemuan itu, pemerintahan baru Meksiko di bawah Presiden terpilih Andres Manuel Obrador -- yang akan resmi dilantik pada Sabtu mendatang -- telah mencapai sebuah kesepakatan.Kesepakatan itu adalah, Meksiko akan menampung semua imigran yang mengajukan suaka kepada AS. Para imigran itu akan tetap berada di Meksiko hingga proses pengajuan suaka di AS berakhir.Presiden AS Donald Trump telah mengonfirmasi kerangka dari perjanjian tersebut, tanpa menyebutkan secara spesifik apakah sudah benar-benar dirampungkan.Baca: Trump Minta Imigran di Perbatasan Tinggal di Meksiko "Pembicaraan mengenai hal ini masih berlanjut. Belum akan ada keputusan final hingga pemerintah baru (Meksiko) resmi dilantik Sabtu mendatang," ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, seperti disitir dari media AFP, Selasa 27 November 2018.Jubir Kemenlu AS Heather Nauert mengatakan Pompeo dan Ebrard dijadwalkan bertemu di Washington pada Minggu 1 Desember. Satu hari setelahnya, Ebrard akan bertemu Nielsen dan beberapa pejabat terkait lainnya.Kafilah imigran asal Amerika Tengah, mayoritas dari Honduras, berjalan menuju AS sejak pertengahan Oktober. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian dari kafilah sudah tiba di perbatasan AS.Minggu 25 November, sekitar 500 imigran pria, wanita dan anak-anak berusaha menyeberang ke AS secara ilegal. Insiden terjadi di perbatasan antara Tijuana dan San Diego.Kepala Patroli Perbatasan AS Rodney Scott mengonfirmasi ada "banyak" imigran, terutama laki-laki, yang memanjat pagar untuk memasuki wilayah Negeri Paman Sam. Meksiko kemudian mendeportasi beberapa imigran tersebut.(WIL)