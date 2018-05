Trump tak akan Meresmikan Kedutaan AS di Yerusalem

Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem akan dibuka pada 14 Mei mendatang. Namun, Presiden AS Donald Trump tidak akan hadir dalam peresmian kantor kedubes tersebut."Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan menghadiri pembukaan kedutaan AS di Yerusalem," kata Gedung Putih dalam pernyataannya, seperti dilansir dari laman AFP, Selasa 8 Mei 2018.Delegasi Kepresidenan akan hadir mewakili Trump. Wakil Menteri Luar Negeri John Sullivan akan memimpin delegasi tersebut ke Israel.Putri Trump Ivanka dan suaminya Jared Kushner yang juga merupakan penasihat senior Gedung Putih turut dalam rombongan delegasi. Begitu pula dengan Menteri Keuangan AS Steven Munchin.Trump mengumumkan kantor Kedutaan Besar AS di Tel Aviv akan resmi dipindahkan ke Yerusalem pada 14 Mei mendatang. Keputusan ini menyusul pengakuan yang diberikan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel pada 6 Desember lalu.Tindakan AS memindahkan kantor kedutaan diikuti beberapa negara, salah satunya Paraguay. Presiden Paraguay Horacio Cartes akhir bulan ini akan mengunjungi Israel.Kunjungannya termasuk untuk meresmikan kantor kedutaan mereka yang baru di Yerusalem.Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas terus menyerukan kepada negara Amerika Latin agar jangan membuka kedutaan di Yerusalem. Pasalnya, wilayah tersebut juga diklaim sebagai milik Palestina.(FJR)