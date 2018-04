Cerita Pernikahan 73 Tahun George dan Barbara Bush

Mereka bertemu di pesta Natal. Gadis itu berumur 17 tahun. Sang pria berusia 18 tahun. Dua tahun kemudian keduanya menikah.Pasangan itu pun hidup bersama selama 73 tahun, menjadi pasangan yang paling lama menikah dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat."George Bush tahu bagaimana perasaan saya," kata Barbara Bush. "Dia adalah pahlawan... Dia pahlawan saya." Mantan Ibu Negara Barbara Bush meninggal, Selasa 17 April, di usia 92 tahun.Hubungan pasangan itu kisah cinta sejati, yang digambarkan cucu perempuannya Jenna Bush Hager, Senin 16 April, sebagai "luar biasa."Mantan presiden "masih mengatakan, 'Aku mencintaimu Barbie' setiap malam," kata Hager di program NBC Today, di mana dia bekerja. Mereka memiliki enam anak, termasuk ayah Hager, mantan presiden George W. Bush, menjadikan Barbara Bush salah satu dari hanya dua Ibu Negara yang juga menjadi ibu presiden.Yang lainnya Abigail Adams, istri John Adams, presiden kedua AS, dan ibu dari John Quincy Adams, presiden keenam.George H.W. Bush, 93, menggambarkan ibu dari enam anak mereka sebagai "andalan, tentu saja, orang tua yang selalu ada buat membantu memecahkan masalah sehari-hari dan keadaan darurat remaja dan kehidupan praremaja."Dalam memoarnya 1994, Barbara Bush menggambarkan dia dan suaminya sebagai "dua orang paling beruntung di dunia, dan ketika semua debu sudah beres dan semua orang pergi, hal-hal yang penting adalah iman, keluarga, dan teman. Kami telah diberkati secara luar biasa, dan kami tahu itu."Mantan presiden itu penerbang angkatan laut dalam pelatihan ketika mereka bertemu. "Saya tidak banyak mengingat apa yang terjadi, tapi momen khusus itu menonjol dalam ingatan saya," katanya dalam otobiografi.Sebuah band sedang memainkan lagu-lagu Glenn Miller dan dia bertanya pada seorang teman asal Rye, New York, jika dia terpesona pada gadis di seberang ruangan dalam gaun santai hijau dan merah. Teman itu memperkenalkannya kepada Barbara Pierce, putri penerbit dari Rye yang pergi ke sekolah di South Carolina. Lagu selanjutnya adalah waltz."Karena saya tidak berdansa, kami hanya menari. Dan beberapa saat setelah itu, berbicara dan saling mengenal satu sama lain," kata George H.W. Bush. "Pertemuan itu seperti buku cerita," curhatnya, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu 18 April 2018.Dalam waktu delapan bulan, mereka bertemu keluarga masing-masing, bertunangan Agustus 1943 dan menikah 6 Januari 1945, empat bulan setelah Bush ditembak jatuh di Pasifik. Dia menjadi penerbang paling muda Angkatan Laut ketika dia mendapatkan pangkatnya dan mencantumkan nama "Barbara" pada pesawat pengebom torpedo Grumman Avenger miliknya.Setelah perang, dia kuliah di Yale dan mereka pindah ke Texas. Suaminya mulai di bisnis minyak ketika pasangan itu membesarkan keluarga mereka dan beralih ke politik, perjalanan yang akan membawa mereka berkeliling dunia dan masuk ke Gedung Putih."Kau sudah memberi saya sukacita yang hanya diketahui sedikit lelaki," George Bush menulis kepada kekasihnya, menurut koleksi surat yang diterbitkan 1999. "Saya telah mendaki gunung tertinggi di dunia, tapi bahkan itu tidak dapat menahan cahaya untuk menjadi suami Barbara," serunya.Foto-foto yang diambil dari pasangan ini oleh Associated Press selama beberapa dekade telah menangkap momen-momen kepedulian, seperti ketika Barbara Bush mengoleskan tabir surya ke hidung presiden ke-41 pada pertandingan bisbol 2015 antara Houston Astros dan Seattle Mariners; dan ketulusan, terutama sesudah Bush menginjak kaki istrinya 1989 saat menaiki Air Force One.Pernikahan mereka juga telah mengalami cobaan yang lebih serius. Seorang anak perempuan, Robin, meninggal 1953 karena leukemia beberapa pekan sebelum ulang tahunnya yang ke-4.Barbara Bush mengingat kembali depresi pada pertengahan 1970-an. "Malam demi malam, George memeluk saya ketika menangis dalam pelukannya sementara saya mencoba membebaskan perasaan saya," katanya. "Saya hampir bertanya-tanya mengapa dia tidak meninggalkan saya."Baru tahun lalu, muncul dugaan bahwa Bush, yang selama lebih dari lima tahun telah menggunakan kursi roda untuk mobilitasnya, secara tidak senonoh menyentuh lebih dari setengah lusin perempuan di pantat mereka ketika mereka berdiri di sampingnya untuk berfoto.Melalui juru bicara keluarga Jim McGrath, Bush mengeluarkan permintaan maaf yang berulang-ulang "kepada siapa pun yang telah tersinggung." "George Bush tidak bermaksud di dalam hatinya untuk secara sadar menyebabkan seseorang tertekan," kata McGrath.Tahun lalu pula, mereka berdua berakhir di rumah sakit Houston yang sama -- mantan presiden karena pneumonia; istrinya dengan bronkitis. Di 2013, dia mengatakan pada C-SPAN dalam sebuah wawancara bahwa mereka berdoa dengan khusyuk setiap malam "dan kadang-kadang kita berebut giliran siapa yang berdoa."Dalam percakapan yang sama, dia katakan bahwa dia tidak takut pada kematian bagi dirinya sendiri atau "George yang amat berharga." "Saya tahu ada Tuhan yang luar biasa, dan saya tidak khawatir," katanya.(FJR)