AS Pusatkan Serangan di Tiga Fasilitas Militer Suriah

Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph Dunford mengatakan ada tiga fasilitas militer yang menjadi target penyerangan misil AS di Suriah. Tiga target tersebut adalah pusat penelitian ilmiah Damaskus, gudang penyimpanan senjata kimia dan fasilitas penyimpanan peralatan senjata kimia."Sasaran pertama kami adalah pusat penelitian ilmiah yang terletak di wilayah Damaskus. Fasilitas militer ini adalah pusat produksi dan pengembangan, penelitian serta pengujian teknologi perang kimia dan biologi," katanya dalam jumpa pers, seperti dilaporkan ABC, Sabtu 14 April 2018.Sementara itu, target kedua adalah fasilitas penyimpanan senjata kimia. Lokasinya terletak di sebelah barat dari pusat penelitian ilmiah. Menurut Dunford, di lokasi ini terdapat Syrian Sharon dan peralatan produksi prekursor.Sedangkah target yang ketiga berada di sekitar target kedua dan berisi fasilitas penyimpanan peralatan senjata kimia."Ini tempat terpenting," katanya.Dunford menuturkan, serangan tersebut dilakukan untuk mengurangi serangan senjata biologis yang mengakibatkan ratusan warga sipil tewas, termasuk anak-anak."Kami sengaja memilih target tersebut untuk meminimalkan risiko bagi warga sipil yang tidak bersalah. Penyerangan ini untuk mengurangi risiko warga sipil menjadi korban lagi dari senjata kimia yang mematikan," terangnya.Serangan di Damaskus dan sekitarny dilakukan Koalisi Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis. Belum diketahui berapa jumlah korban yang diakibatkan serangan ini.(WIL)