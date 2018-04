Penasihat Trump dan Dubes AS Berselisih soal Sanksi Rusia

Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley dan penasihat ekonomi baru Gedung Putih, Larry Kudlow, berselisih paham mengenai sanksi terhadap Rusia. Kudlow menuduh Haley sempat "kebingungan."Memberi keterangan kepada awak media di vila presiden Mar-a-Lago di Florida, Kudlow mengatakan Haley kemungkinan sempat bingung mengenai sanksi baru untuk Rusia.Kudlow menanggapi Haley yang akhir pekan kemarin mengatakan sanksi ekonomi terbaru untuk Rusia akan dijatuhkan pada Senin 16 April. Hal itu tidak terjadi.Haley membela diri. "Dengan segala hormat, saya tidak bingung," kata Haley kepada saluran berita Fox News, setelah konferensi pers Kudlow di Florida.Selama konferensi pers, Kudlow mengonfirmasi bahwa sanksi tambahan terhadap Rusia memang sedang dipertimbangkan, namun belum diterapkan.Dubes AS untuk PBB Nikki Haley. (Foto: AFP)"Dia (Haley) menjalankan tugasnya dengan hebat. Dia seorang duta besar yang sangat efektif. Namun mungkin ada beberapa momen kebingungan tentang itu (sanksi Rusia)," ujar Kudlow, seperti disitat First Post, Rabu 18 April 2018."Tetapi jika Anda berbicara dengan Steve Mnuchin di Kementerian Keuangan, dia akan mengatakan hal yang sama kepada Anda (sanksi Rusia belum diterapkan)," lanjut dia."Sanksi tambahan memang sedang dipertimbangkan, tetapi belum diterapkan. Itu saja," ungkap Kudlow.Kudlow baru-baru ini bergabung dengan pemerintahan Trump, dan sudah berteman dekat dengan sang presiden selama beberapa dekade terakhir.Haley, yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon presiden dari Partai Republik, adalah pejabat tinggi keturunan Indian-Amerika pertama dalam pemerintahan AS. Dia pendukung kuat kebijakan luar negeri Trump.Ini merupakan kali pertama Haley secara terbuka berselisih paham dengan pejabat pemerintahan Trump.Pihak oposisi, Partai Demokrat, memanas-manasi pertikaian publik itu dan menilainya sebagai cerminan dari banyaknya kontradiksi dalam pemerintahan Trump.(WIL)