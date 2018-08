Jumlah Kasus Keracunan Salad McDonald's di AS Bertambah

Tambahan 41 orang lagi telah jatuh sakit usai memakan salad dari restoran cepat saji McDonald's di Amerika Serikat. Salad tersebut diduga kuat terkontaminasi parasit Cyclospora cayetanensis.Setelah laporan kasus muncul sepekan lalu, kini total orang yang sakit usai mengonsumsi salad McDonald's di sejumlah wilayah AS melebihi angka 400.Analisis laboratorium otoritas AS pada Kamis kemarin mengonfirmasi 436 kasus infeksi parasit Cyclospora menjangkiti orang-orang yang mengonsumsi salad McDonald's di 15 negara bagian.Sebagian besar kasus keracunan berasal dari restoran cabang McD di wilayah Midwest, dengan 219 di Illinois. Pusat Pengendalian Penyakit Nasional AS (CDC) mencatat bahwa beberapa pasien di RS Connecticut, Tennessee, dan Virginia pernah membeli salad McD saat bepergian di Illinois."Bukti epidemiologi menunjukkan bahwa salad yang dibeli dari restoran McDonald's merupakan salah satu sumber infeksi ini," kata CDC.Baca: Hampir 400 Orang di AS Sakit usai Konsumsi Salad McDonald's "Investigasi sedang berlangsung, dan FDA bekerja untuk memastikan sumber dari bahan-bahan yang digunakan dalam menu salad McDonald's," cetus dia, seperti disitir dari UPI, Minggu 12 Agustus 2018.Bulan lalu, McD berkomentar usai kasus dugaan keracunan salad muncul di Illinois dan Iowa. "McDonald's berkomitmen terhadap standar tertinggi keamanan pangan dan kontrol kualitas," ucapnya.Infeksi parasit Cyclospora cayetanensis dapat menyebabkan cyclosporiasis, penyakit dengan gejala meliputi diare, kram perut, kembung, mual, kelelahan, dan flu.Jika tidak diobati, individu yang terinfeksi mungkin memerlukan perawatan lebih dari sebulan untuk pulih.(WIL)