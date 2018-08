Obama: Amerika Berutang Jasa pada John McCain

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyampaikan kesedihannya kala mengetahui Senator John McCain tutup usia. Dalam pernyataan tertulisnya, Obama menuturkan AS banyak berutang jasa terhadap McCain."John McCain dan saya merupakan anggota generasi berbeda, yang datang dari latar belakang berbeda pula dan berkompetensi di level tertinggi politik," kata Obama membuka pernyataan tertulisnya, Minggu 26 Agustus 2018.Meski demikian, kata dia, pernah berbagi dengan John McCain untuk semua perbedaan tersebut. Obama menyebutkan keduanya memiliki idealisme untuk berjuang demi generasi-generasi AS dan imigran.Obama dan McCain pernah bertempur secara politik dan menurutnya, pengalaman tersebut merupakan hak istimewa untuk memajukan AS di seluruh dunia. "Kami melihat negara ini sebagai tempat di mana segala sesuatu mungkin terjadi, dan sebagai negarawan, kewajiban patriotik kami untuk memastikannya tetap seperti itu," tukasnya.Baca: Senator John McCain Teman Baik Indonesia Dia mengatakan keberanian John dalam memperjuangkan hak-hak warga negara merupakan cita-cita besar yang dicapai politik AS. Dan karenanya, kata Obama, AS berutang jasa terhadap dia."Michelle dan saya mengirimkan belasungkawa tulus kami kepada Cindy dan keluarga mereka," tutup Obama.McCain dan Obama pernah terlibat perang kata-kata dalam debat kepresidenan di pemilihan presiden 2008. Kala itu, Obama disokong Partai Demokrat dan McCain oleh Partai Republik.John McCain menuding Barack Obama hendak membebani perusahaan kecil dengan tambahan pajak. Obama balik mengritik McCain sebagai hendak melanjutkan politik ekonomi dan perpajakan dari George W.Bush.McCain juga pernah mengatakan bahwa Obama bekerjasama dengan teroris.(WIL)