Sidang Perdana, Mantan Ketua Kampanye Trump Salahkan Rekannya

Sekelompok pengacara yang mewakili mantan ketua tim kampanye Donald Trump, Paul Manafort, berbalik menyalahkan rekan bisnisnya bernama Rick Gates.Tuduhan dilayangkan kepada Gates dalam sidang perdana kasus dugaan penipuan.Persidangan Manafort masih terkait dengan penyelidikan pengacara khusus Robert Mueller mengenai dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat (AS) 2016.Tim pengacara Manafort memberikan pernyataan pembuka di Pengadilan Distrik Timur Virginia di Alexandria, pinggiran Washington, Selasa 31 Juli 2018. Persidangan ini dihadiri dewan juri yang terdiri dari enam pria dan enam wanita.Manafort dituduh melakukan penipuan bank, konspirasi, memanipulasi dokumen pajak, dan tidak bisa mengungkapkan sumber dari sejumlah uang yang didapatkannya.Dakwaan di persidangan menyebut Manafort dan Gates memindahkan uang dari Ukraina melalui rekening bank asing demi menyembunyikannya dari Dinas Perpajakan AS atau IRS.Baca: Trump Anggap Campur Tangan Rusia sebagai Isu Buatan "Kasus ini adalah tentang kepercayaan. Ini tentang Manafort yang menaruh kepercayaannya pada orang yang salah," kata Zehnle merujuk kepada Gates."Paul Manafort seharusnya tidak ada di sini," tambah dia, seperti disitir dari UPI, Rabu 1 Agustus 2018.Gates mengaku bersalah pada Februari lalu dan setuju bekerja sama dengan Mueller untuk mengungkap "semua hal" yang dianggap relevan.Seorang hakim mengatakan Gates menghadapi ancaman vonis antara 57 hingga 71 bulan penjara atas berbagam pelanggaran. Meski begitu, hukuman akhirnya tergantung pada sejauh mana ia mau bekerja sama dengan penyelidik.Dalam keterangan awal, jaksa menyebut Manafort membuka lebih dari 30 rekening bank di luar AS guna menyembunyikan USD60 juta yang ia peroleh dari usaha melobi sesuatu di Ukraina.Jika terbukti bersalah atas semua 18 tuntutan, Manafort dapat dikenai hukuman hingga 305 tahun penjara. Namun, jaksa merekomendasikan hanya 8 hingga 10 tahun.(WIL)