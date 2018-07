Trump Sebut Tak Buru-buru Selesaikan Denuklirisasi Korut

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tidak terburu-buru soal denuklirisasi Korea Utara (Korut). Namun, ia menegaskan bahwa proses denuklirisasi segera dimulai."Diskusi sedang berlangsung dan berjalan dengan sangat baik. Saya kira tak perlu terburu-buru. Kami tidak punya batas waktu untuk itu," kata Trump, dikutip dari AFP, Rabu 18 Juli 2018.Ia menambahkan bahwa Korut menjadi salah satu topik yang ia bahas bersama Presiden Rusia Vladimir Putin ketika bertemu di Finlandia, Senin kemarin."Presiden Putin bersama dengan kami dan mendukung denuklirisasi Korut," lanjut Trump.Sudah satu bulan sejak Trump bertemu Kim Jong-un di Singapura. Kendati demikian, belum ada hasil konkret atau kemajuan berarti dari kesepakatan denuklirisasi.Dilaporkan juga bahwa Korut mengeluh karena AS terlihat menuntut sepihak.Sebelum bertemu Kim Jong-un, Trump menegaskan bahwa denuklirisasi harus dimulai secepatnya dan tak boleh ditunda.Bahkan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa denuklirisasi Korut sebagian harus sudah terealisasi sebelum masa jabatan Trump berakhir di 2020 mendatang.(FJR)