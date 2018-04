Produk dan Wisata Halal Indonesia Bidik Pasar Amerika

Produk dan wisata halal Indonesia kini semakin dikenal di Amerika Serikat (AS), terutama di Chicago, kota dengan penduduk Muslim terbesar setelah New York dan Detroit.Untuk lebih mempromosikan produk dan wisata halal Indonesia, KJRI Chicago menggelar pameran bertajuk I Heart Halal.Masyarakat Muslim dan non Muslim AS semakin sadar mengkonsumsi makanan halal yang diproses sesuai dengan Hukum Islam. Walaupun segmen pasar produk halal masih lebih kecil dibandingkan dengan produk organik dan kosher, namun kalangan industri makanan yakin minat terhadap produk makanan halal akan semakin meningkat."Produk-produk halal Indonesia yang dipromosikan di acara ini sudah dijual di sejumlah supermarket besar di Chicago dan online seperti indomie, keripik kentang, ubi, singkong dan talas, permen, biskuit, dan lain sebagainya termasuk batik," kata Konjen RI untuk Chicago Rosmalawati Chalid, dalam keterangan tertulisnya kepadaJumat 20 April 2018."Dengan melihat animo pengunjung pameran terhadap produk halal Indonesia saya yakin Indonesia tidak akan kalah bersaing dengan produk negara lainnya," lanjut dia.Melalui pameran ini, KJRI Chicago juga mempromosikan produk khas Sumatera Barat agar dapat masuk ke pasar setempat. Bahkan, Gubernur Sumbar langsung mengirim rendang, keripik balado dan sugon dari Padang.Konjen Rosmalawati juga mempromosikan keunggulan wisata halal Indonesia melalui diskusi panel yang dihadiri oleh sekitar 150 orang.Wisata halal Indonesia yang mengedepankan antara lain pariwisata yang ramah untuk keluarga bagi wisatawan muslim dengan mengunggulkan layanan makanan bersertifikat halal, toilet yang ramah dengan adanya air, dan fasilitas ibadah, dan layanan objek pariwisata yang kondusif.Indonesia juga naik peringkat dari peringkat ke-3 di tahun 2017 menjadi peringkat ke-2 di tahun 2018 setelah Malaysia dalam ukuran peringkat Global Muslim Travel Index (GMTI) Ranking yang merupakan indeks paling komprehensif untuk mengukur kualitas dan kuantitas wisata halal di berbagai negara.Berbagai paket wisata ke Sumbar, Aceh dan Lombok serta paket wisata lainnya dibagikan kepada pengunjung stand Indonesia. Banyak pengunjung yang terkesan dengan adanya wisata halal di Indonesia.(FJR)