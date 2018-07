Menlu Kunjungi Korut, AS: Kebijakan Kami tak Berubah

Amerika Serikat (AS) membantah telah melunak perlahan terhadap Korea Utara (Korut). Hal ini sehubungan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Pyongyang."Tidak ada yang lebih benar dari kebenaran. Kebijakan kami terhadap Korut tidak berubah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert, dikutip dari AFP, Jumat 6 Juli 2018."Kami berkomitmen untuk denuklirisasi Korut dan Menlu Pompeo berharap kunjungannya ini bisa menghasilkan kemajuan dengan berdiskusi bersama para pemimpin Korut," lanjut dia.Pompeo direncanakan mendarat di Jepang pagi ini sebelum melanjutkan perjalanannya ke Korut. Sejauh ini, Pompeo mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan komitmen KTT Singapura di mana Kim Jong-un dan Donald Trump bertemu, 12 Juni lalu."Dalam kunjungan ini, saya akan membahas rincian mengenai hasil KTT dan melanjutkan langkah-langkah menuju penerapan yang dijanjikan kedua pemimpin," ucap Pompeo.Menurut jadwal, Pompeo akan berada selama satu hari di Korut. Kunjungan ini menjadi kali ketiga kunjungannya ke Pyongyang.(FJR)