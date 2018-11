Trump Tidak Percaya Laporan Iklim Pemerintahnya Sendiri

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya tidak percaya dengan laporan perubahan iklim versi pemerintahnya sendiri. Padahal, laporan itu disusun berdasarkan data dari berbagai agensi dan departemen terkait lingkungan di AS."Saya tidak memercayainya," ucap Trump di Gedung Putih, Washington. Ia menegaskan AS tidak akan mengambil langkah apapun untuk memangkas emisi karbon jika negara lain juga tak melakukannya.Trump mengaku sudah membaca "beberapa" halaman dari laporan bertajuk National Climate Assessment tersebut. Namun ia membantah isi laporan yang menyebutkan adanya potensi kerugian hingga miliaran dolar bagi AS jika sejumlah langkah antisipasi perubahan iklim tidak dilakukan."Tidak, tidak, saya tidak percaya dengan semua itu," ulang Trump, seperti dilansir dari kantor berita AFP."Seharusnya negara seperti Tiongkok, Jepang dan semua lainnya di Asia (juga dimasukkan dalam laporan)," lanjut dia.Menurut Trump, saat ini lingkungan hidup AS berada dalam kondisi "terbersih" dalam sejarah. "Jika kita bersih, tapi tempat lain di dunia ini kotor, maka itu bukanlah hal yang baik. Saya ingin udara bersih, air bersih. Semua itu sangat penting," kata Trump.Terdapat dua alasan mengapa laporan ini menarik banyak perhatian. Pertama, isinya tidak abstrak dan menjabarkan beragam hal spesifik. sebagai contoh -- bendungan di South Carolina yang berpotensi meluap; kegagalan panen di Great Plains; meningkatnya penyakit akibat serangga di Florida dan lainnya.Poin kedua, disebutkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap perekonomian AS. Isi laporan ini bertentangan dengan sikap pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump yang akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi ketimbang regulasi lingkungan."Dengan terus meningkatnya emisi, kerugian tahunan di beberapa sektor ekonomi diproyeksikan mencapai ratusan miliar dolar AS di akhir abad ini," tulis laporan tersebut.Baca: Laporan Terbaru AS Jabarkan Dampak Perubahan Iklim (WIL)