Pangkalan Permanen NASA di Bulan akan Operasional pada 2024

Astronot Amerika Serikat akan segera menetap di sebuah pangkalan permanen di bulan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden AS Mike Pence.Berbicara di Johnson Space Center milik Badan Antariksa AS (NASA), wakil dari Presiden Donald Trump itu menyampaikan visinya untuk masa depan eksplorasi luar angkasa Negeri Paman Sam.Dia menyebut sebuah markas antariksa baru yang bersifat permanen akan mulai beroperasi di bulan pada 2024.Pence berjanji bahwa Trump akan membuat program luar angkasa AS menjadi luar biasa lagi -- sesuai dengan jargon kampanye "Make America Great Again.""Sekali lagi perhatian kita tertuju kepada tetangga kita, bulan. Kali ini, kami tidak hanya ingin meninggalkan jejak kaki," ucap Pence, seperti disitat dari Metro.co.uk, Sabtu 25 Agustus 2018.Saat ini, NASA sedang membangun satelit bernama Lunar Orbital Platform-Gateway, yang akan diluncurkan ke luar angkasa pada 2022. Satelit itu akan menjadi pos pendahulu dari pangkalan permanen di bulan."Beberapa tahun lalu, kita akan mengirim material pertama dari Gateway ke luar angkasa. Kita akan mengubah fiksi ilmiah menjadi fakta ilmiah," lanjut dia.Merespons mengenai Mars, planet yang sering disebut-sebut berpotensi dapat dihuni manusia di masa mendatang, Pence menilai sebaiknya perhatian saat ini ditujukan kepada bulan terlebih dahulu."Kita sering berbicara tentang misi ke Mars. Tetapi tanpa bulan sebagai batu loncatan, tanpa kemitraan komersial yang lebih kuat untuk membantu kita sampai di sana, misi manusia ke Planet Merah tidak lebih dari sekedar fatamorgana," cetus Pence.(WIL)