Departemen Kehakiman AS Usulkan Amandemen Aturan Senjata Api

Jaksa Agung Amerika Serikat Jeff Sessions mengumumkan, Jumat 23 Maret 2018, bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengusulkan amandemen terhadap peraturan senjata api yang berlaku saat ini.Amandemen ini akan secara efektif melarang penjualan bump stock dan perangkat lain yang memungkinkan senjata api biasa dapat ditembakkan secara otomatis.Pemberitahuan ini menindaklanjuti usulan yang pertama kali dilayangkan Departemen Kehakiman AS awal bulan ini.Sessions berkata bahwa di bawah amandemen regulasi yang diusulkan untuk Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api (ATF), bump stock akan masuk dalam definisi "senapan mesin.""Sejak hari ia menjabat, Presiden Donald Trump tidak memiliki prioritas lebih tinggi daripada keselamatan setiap orang di Amerika," kata Sessions."Itulah sebabnya hari ini, Departemen Kehakiman secara efektif melarang sama sekali (bump stock)," tambahnya seperti dilansir UPI, Sabtu 24 Maret 2018.Baca: Trump Desak Pelarangan Kepemilikan Senjata Bump Stock Legalitas bump stock diawasi ketat sejak Oktober, ketika seorang pria bersenjata memakainya dalam penembakan massal di Las Vegas yang menewaskan 58 orang."Setelah serangan di Las Vegas, aturan yang diusulkan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita mengurangi ancaman kekerasan senjata api yang sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang yang disahkan Kongres," kata Sessions.Pada Februari, Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang menerapkan larangan pembelian dan kepemilikan bump stock sejak penembakan di Las Vegas.California dan New York sudah melarang perangkat itu sebelum penembakan Las Vegas, dan New Jersey mengesahkan larangan tersebut pada Januari.(WIL)