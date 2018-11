Laporan Terbaru AS Jabarkan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian miliaran dolar dan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia serta kualitas kehidupan jika tidak segera diantisipasi. Demikian sepotong kalimat dari sebuah laporan terbaru pemerintah Amerika Serikat terkait perubahan iklim.Laporan ini merupakan gabungan data sejumlah agensi dan departemen terkait lingkungan di Negeri Paman Sam."Risiko di masa mendatang dari perubahan iklim tergantung dari keputusan yang dibuat saat ini," ungkap laporan bertajuk 4th National Climate Assessment itu, seperti dilansir dari kantor berita BBC, Sabtu 24 November 2018.Terdapat dua alasan mengapa laporan ini menarik banyak perhatian. Pertama, isinya tidak abstrak dan menjabarkan beragam hal spesifik. sebagai contoh -- bendungan di South Carolina yang berpotensi meluap; kegagalan panen di Great Plains; meningkatnya penyakit akibat serangga di Florida dan lainnya.Poin kedua, disebutkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap perekonomian AS. Isi laporan ini bertentangan dengan sikap pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump yang akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi ketimbang regulasi lingkungan."Dengan terus meningkatnya emisi, kerugian tahunan di beberapa sektor ekonomi diproyeksikan mencapai ratusan miliar dolar AS di akhir abad ini," tulis laporan tersebut."Tanpa ada mitigasi global yang substansial dan berkesinambungan serta upaya di level regional, perubahan iklim diperkirakan memicu kerugian terhadap infrastruktur dan properti Amerika serta menghambat pertumbuhan ekonomi abad ini," lanjutnya.Gedung Putih menyebut laporan ini tidak akurat. "Laporan dibuat berdasarkan skenario terburuk, dengan berasumsi teknologi dan inoivasi tidak akan berkembang lagi serta jumlah penduduk akan bertambah secara signifikan," ucap juru bicara Gedung Putih Lindsay Walters.Sebelumnya pada pekan ini, suhu udara di Washington relatif rendah. "Mana itu yang namanya pemanasan global?" tanya Trump di Twitter. Trump pernah berkata bahwa perubahan iklim adalah "hoaks" yang dibuat oleh Tiongkok.(WIL)