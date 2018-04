Selundupkan Narkoba, Mantan Gubernur Meksiko Diekstradisi ke AS

: Seorang mantan gubernur Meksiko diekstradisi ke Amerika Serikat (AS) dari Italia, untuk menghadapi dakwaan terkait dengan narkoba dan penipuan.Tomas Yarrington Ruvalcaba, mantan gubernur Negara Bagian Tamaulipas, Meksiko, antara 1999-2005, menghadapi tuduhan pemerasan, penyelundupan narkoba, pencucian uang, dan penipuan bank.Otoritas AS sudah mencari Yarrington sejak dia didakwa atas tuduhan pada Mei 2013. Namun dia telah bepergian dengan nama palsu sampai penangkapannya di Italia pada April 2017 dan akhirnya diekstradisi pada 20 April 2018.Yarrington, 61, sekarang akan menghadapi tuduhan itu di Distrik Selatan Texas, Senin.Menurut jaksa, Yarrington menerima suap besar dari kartel narkoba besar saat menjabat sebagai gubernur Tamaulipas, dimulai pada 1998. Sebagai imbalannya, ia diduga mengizinkan kartel beroperasi dengan bebas.Kemudian, antara 2007-2009, jaksa penuntut mengatakan Yarrington terlibat dalam penyelundupan obat-obatan melalui Pelabuhan Veracruz ke Amerika Serikat.Yarrington juga dituduh mencuri dana publik dengan mentransfer USD300.000 ke rekening bank di AS pada 2004, serta terlibat dalam operasi beberapa bisnis terdepan di Texas buat menyalahgunakan kepemilikan aset senilai jutaan dolar."Aset-aset itu diduga termasuk rekening bank, tempat tinggal, pesawat terbang, kendaraan, dan real estate di Bexar, Cameron, Hidalgo, dan Hays Counties, banyak di antaranya diperoleh melalui dugaan penipuan pinjaman dari bank-bank di Texas," kata jaksa, seperti disitir UPI, Senin 23 April 2018.Gubernur Tamaulipas saat ini, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, memuji pengumuman ekstradisi Yarrington."Bagi pemerintah Tamaulipas, penting untuk mengetahui bahwa mantan Gubernur Yarrington Ruvalcaba akhirnya akan diserahkan ke pengadilan untuk menjawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap penduduk Tamaulipas," katanya dalam sebuah pernyataan.(FJR)