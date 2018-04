Usai Kecelakaan, Maskapai Southwest Periksa Mesin Pesawat Tua

Insiden meledaknya pesawat Boeing 737 milik maskapai Amerika Serikat (AS), Southwest Airlines memicu pemeriksaan ketat kepada mesin pesawat yang mereka miliki.Pihak penyelidik saat ini tengah mencari tahu mengapa mesin pesawat itu bisa meledak di udara. Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang tewas karena serpihan ledakan mesin menghantam kaca pesawat dan membuat Jennifer Riordan terhisap keluar dari kabin."Kru Southwest saat ini tengah memeriksa mesin serupa yang dioperasikan oleh maskapai. Fokus utama saat diarahkan kepada 400 hingga 600 mesin CFM56 yang tertua. Mesin itu dibuat oleh perusahaan Safran Prancis (SAF.PA) dengan General Electric (GE.N)," ujar seorang pejabat yang mengetahui proses penyelidikan itu, seperti dikutip AFP, Kamis 19 April 2018.Ini adalah kedua kalinya mesin berjenis itu mengalami insiden dalam dua tahun terakhir. Pada akhirnya memaksa pihak maskapai di dunia melakukan pemeriksaan terhadap mesin yang sama.Penyelidik National Transportation Safety Board (NTSB) juga memeriksa seluruh bagian pesawat dengan nomor penerbangan 1380 itu. Mereka mencari tahu apa sebab Boeing 737-700 ini bisa meledak pada bagian mesin.Setelah insiden itu terjadi, pilot Southwest Airlines panen pujian karena berhasil mendaratkan pesawat yang mesinnya meledak di udara. Padahal, pesawat tersebut penuh penumpang.Tammie Jo Shults, 56, merupakan pilot Angkatan Laut AS dan salah satu wanita pertama yang mengambil kemudi jet tempur F/A-18.Perempuan ini tetap tenang ketika membawa pesawat dengan nomor penerbangan 1380 turun untuk melakukan pendaratan di Philadelphia. Berkat kehandalannya tersebut, dia mendapatkan banyak sekali pujian."Terima kasih sebesar-besarnya kepada kru Southwest dan Pilot Tammie Jo Shults yang dengan berani menghadapi situasi ini. Tuhan memberkati mereka semua," kata salah satu penumpang, Diana McBride Self di akun Facebook miliknya.Dilansir dari laman New York Post, Rabu 18 April 2018, Shults dilaporkan sebagai lulusan MidAmerica Nazarena University di Kansas pada 1983. Dia mendaftar Angkatan Laut dan menjadi salah satu pilot tempur wanita pertama.(FJR)