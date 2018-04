Gedung Putih Rilis Foto Calon Menlu AS dan Kim Jong-un

Gedung Putih akhirnya mengonfirmasi bahwa benar calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menemui pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.Foto ini dirilis sehari sebelum pertemuan bersejarah antara Korut dan Korea Selatan digelar, oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders.Dilansir dari Channel News Asia, Jumat 27 April 2018, pertemuan tersebut berlangsung di Korut pada akhir Maret. Dibahas pula rencana pertemuan Kim dan Presiden Donald Trump.Pompeo, yang sudah resmi dikonfirmasi sebagai Menlu AS, terlihat berjabat tangan dengan Kim Jong-un. Keduanya terlihat tersenyum.Perjalanan Pompeo membuatnya menjadi pejabat paling senior AS yang mengunjungi Korut, usai kepala intelijen James Clapper pada 2014 silam.Foto ini pun menjadi bahan candaan Trump saat ditanya oleh para wartawan."Seharusnya saya yang bertemu terlebih dahulu. Kenapa dia (Pompeo)? Saya pasti akan punya foto-foto yang lebih bagus dari pada dia," tukas Trump.Namun, ketika ditanya mengenai waktu dan tempat rencana pertemuannya dengan Kim, Trump enggan menjawab. Ia hanya mengatakan, semua rencana sedang disusun.(FJR)