New York Terancam Hujan Salju Terparah dalam 36 Tahun

Kota New York, Amerika Serikat (AS) terbangun, Senin pagi 2 April dan diselimuti hujan salju terbesar April sejak 1982. Salju menutup hingga lebih dari setengah kaki di beberapa kawasan.Menurut ahli meteorologi bagian daerah dari Bronx dan Grammercy Park di Manhattan melihat lebih dari 15 centimeter salju, Senin pagi."Total salju tertinggi mencapai lebih dari 18 centimeter berada di Nassau New York dan wilayah Westchester, Essex New York, dan distrik Bergen, serta Connecticut Fairfield dan New Haven County," pernyataan layanan cuaca nasional (National Weather Service/NWS), seperti dikutip UPI, Selasa 3 April 2018.Hujan salju itu tidak cukup untuk mengukur akumulasi yang terlihat selama empat badai timur laut di kawasan itu musim dingin ini. Tapi totalnya tidak biasa untuk bulan April. Terakhir kali Kota New York diterpa guyuran salju dahsyat pada April adalah pada tahun 1982, ketika ada sekitar 25 centimeter akumulasi.Hujan salju April yang langka membuat klub baseball, New York Yankees harus menunda pertandingan kandang tim melawan Tampa Bay Rays. Liga menjadwal ulang pertandingan untuk Selasa sore, ketika diperkirakan kemungkinan 90 persen hujan dengan rendah dengan 40 derajat dan tingginya 42 derajat.Situs web pelacak penerbangan FlightAware mengatakan penerbangan masuk dan keluar dari bandara LaGuardia, Newart, dan John F. Kennedy memiliki persentase pembatalan dan penundaan tertinggi, Senin. Secara akumulatif, sekitar 175 penerbangan dibatalkan dan hampir 600 ditunda pada pukul 16:15 waktu setempat.Bandara Internasional JFK mencuit bahwa sebagian besar keterlambatan adalah 15 menit atau kurang dari itu pada pukul 1:30 malam waktu setempat.(FJR)