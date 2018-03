Polisi Tembak Pria Bersenjata di Sekitar Universitas Princeton

Seorang pria bersenjata ditembak mati oleh polisi karena aksi teror yang dilakukan di dalam sebuah restoran Panera Bread di Princeton, New Jersey, Selasa 20 Maret 2018. Insiden itu terjadi di dekat kampus Princeton University.Seorang Jaksa Agung kota New Jersey mengatakan, insiden itu dimulai sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Ketika pria bersenjata itu masuk ke restoran Panera Bread sehingga membuat seluruh pelanggan dan karyawan melarikan diri. Sementara polisi berunding dengan tersangka sambil mengamankan perimeter.Setelah beberapa jam, para perunding tidak bisa membuat tersangka menyerah secara damai. Tidak lama kemudian, tepatnya sebelum pukul tiga sore waktu setempat, tersangka ditembak mati oleh polisi."Tampaknya tidak ada yang terluka dari pihak kampus. Namun Tim Kejaksaan Agung New Jersey sedang menyelidiki," ucap Jaksa tersebut seperti dikutip abcnews, Rabu 21 Maret 2018.Dugaan ketiadaan korban menguat setelah otoritas kampus menyatakan minggu ini merupakan jadwal libur musim semi Princeton University. Meskipun kampus tersebut hanya terletak bersebrangan dari restoran Panera Bread."Jadi tidak ada sesi kelas," kata otoritas kampus Princeton University.Atas kejadian itu, beberapa bangunan di dekat tempat kejadian perkara ditutup dan dua bangunan kampus di dekat Panera dievakuasi sebagai tindakan pencegahan.(SCI)