Trump Pilih Jubir Kemlu AS jadi Dubes PBB

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengumumkan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert menjadi pengganti dari Nikki Haley sebagai duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Dilansir dari BBC, Jumat 7 Desember 2018, tiga sumber dari pemerintahan telah mengonfirmasi bahwa Nauert akan menjadi dubes di PBB.Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti dari Kementerian Luar Negeri AS.Penunjukkan Nauert oleh Trump sebelumnya harus disetujui terlebih dahulu oleh Senat AS. Nauert yang juga mantan jurnalis ini dikenal tak memiliki pengalaman politik apa pun.Selain itu, dia juga baru saja ditunjuk menjadi wakil sekretaris diplomasi dan urusan publik pada Maret tahun ini.Nauert pernah bekerja di Fox News dari tahun 1998 hingga 2005. Setelah itu, ia sempat menghabiskan dua tahun untuk bekerja di ABC Australia, dan kembali ke Fox News pada tahun 2007.Wanita berusia 48 tahun ini diangkat menjadi juru bicara Kemenlu AS pada April 2007. Posisi ini merupakan posisi pertamanya di pemerintahan.Jika benar bahwa Nauert akan menggantikan Haley maka ini pertama kalinya jabatan dubes AS di PBB bukan dipegang oleh diplomat karir Kemenlu AS.(FJR)