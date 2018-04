Tiga Warga AS Divonis Bersalah Serang Sebuah Masjid

Sebanyak tiga warga negara Amerika Serikat (AS) divonis bersalah karena merencanakan untuk mengebom imigran Somalia di sebuah masjid. Rencana pengeboman juga dilakukan ke sebuah kompleks apartemen di negara bagian Kansas, AS.Juri pengadilan federal di Wichita memvonis Curtis Allen, Gavin Wright dan Patrick Eugene Stein bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepada mereka. Ketiganya diketahu sebagai anggota milisi yang disebut Tentara Salib.Berbekal senjata dan bahan peledak, ketiganya berencana untuk menyerang sehari setelah pemilihan AS pada November 2016. Tapi plot serangan itu diinfiltrasi oleh informan FBI.Para tersangka, yang berencana meledakkan empat kendaraan yang penuh dengan bahan peledak di sudut-sudut kompleks apartemen, ditangkap sekitar sebulan sebelum hari pemilihan."Setelah sidang empat minggu, ketiganya divonis bersalah pada Rabu 18 April 2018. Salah satu tuduhannya adalah konspirasi untuk menggunakan senjata pemusnah massal dan satu tuduhan konspirasi melanggar hak-hak sipil," pernyataan pihak pengadilan, seperti dikutip BBC, Kamis 19 April 2018.Tim hukum terdakwa mengakui klien mereka telah menyebut Muslim sebagai 'kecoak', tetapi berpendapat bahwa rencana mereka adalah semua perbincangan biasa.Namun, Wakil Jaksa AS Anthony Mattivi berkata lain di pengadilan: "Tujuan utama mereka adalah untuk membangunkan orang dan membantai setiap pria, wanita dan anak di dalam gedung."Allen, Wright dan Stein menghadapi hidup di penjara ketika dijatuhi hukuman pada Juni.(FJR)