Badai Salju Terjang AS, Ribuan Penerbangan Dibatalkan

Badai salju menerjang New York, Amerika Serikat. Tak hanya New York, melainkan warga New Jersey dan Long Island juga diharapkan berhati-hati.Akibat badai ini, lebih dari empat ribu penerbangan ke dan dari New York terpaksa dibatalkan dan dua ribu penerbangan lainnya ditunda.Tak hanya itu, sekolah-sekolah juga terpaksa ditutup karena salju lebat dan angin kencang sudah dirasakan warga sejak kemarin.Dilansir dari AFP, Kamis 22 Maret 2018, Times Square di New York City yang biasanya ramai, kini menjadi tenang dan cenderung sepi.Dinas Cuaca Nasional AS mengeluarkan peringatan badai akan melanda mulai Rabu pagi, dari North Carolina hingga ke Massachusetts, yang berpotensi memengaruhi lebih dari 68 juta orang.Gubernur negara bagian New York Andrew Cuomo mengungkapkan salju tebal yang menutup jalanan berpotensi membahayakan warganya.Sementara, Wali Kota New York Bill de Blasio meminta kantor-kantor untuk memulangkan para karyawannya untuk pulang lebih awal karena diperkirakan salju akan turun cukup lebat hari ini.New Jersey juga telah mengumumkan keadaan darurat di mana sejumlah sekolah di Philadelphia ditutup serta layanan komuter dan bus dihentikan pada pukul 3 sore.(FJR)